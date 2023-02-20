تشكيلة الأهلي أمام أسوان غدا في الدوري المصري 2023

أجري المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي مارسيل كولر بعض التغييرات في تشكيلة الأهلي أمام أسوان غدا في الدوري المصري الممتاز، حيث يلعب النادي الأهلي مع نظيره نادي اسوان في إطار منافسات الجولة الـ19 من عمر البطولة، ويلتقي الفريقان على ملعب استاد الأهلي والسلام بالقاهرة، كما يطلق حكم المباراة “محمود البنا” صافرته لينطلق اللقاء في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصراً بتوقيت القاهرة والسودان، والساعة الرابعة إلا ربع عصراً بتوقيت السعودية، ونتعرف سوياً خلال السطور التالية على تشكيل الأهلي أمام أسوان اليوم بالتفصيل.

تشكيلة الأهلي أمام أسوان غدا

كان المدير الفني للأهلي مارسيل كولر قد وجد صعوبة ليستقر على تشكيلة الأهلي أمام أسوان بسبب كثرة الغيابات داخل صفوف الفريق، ولكن جمهور القلعة الحمراء يدفع فريقه إلى الأمام، ليحافظ على صدارة الدوري المصري الممتاز، ومن المتوقع أن يبدأ السويسري بتشكيل مكون من الآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، حسين الشحات، ومحمد شريف.

موعد مباراة الأهلي وأسوان القادمة

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم لمواجهة نظيره فريق أسوان غدا عصر الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023، الساعة الـ2.45 بتوقيت القاهرة، والساعة الـ3.45 بتوقيت السعودية، على استاد الأهلي والسلام.

غيابات الاهلي امام اسوان

يدرس السويسري مارسيل كولر إراحة بعض اللاعبين، وعدم مشاركتهم في تشكيل الأهلي أمام أسوان اليوم، حيث يفكر في خروج محمد مجدي أفشة من التشكيل الأساسي للفريق، وربما يشارك محمود عبد المنعم كهربا كبديل في مجريات الشوط الثاني، كما يجلس على دكة البدلاء رامي ربيعة ومحمود متولي وأحمد قندوسي علي لطفي، طاهر محمد طاهر، مروان عطية، شادي حسين، خالد عبد الفتاح.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأسوان

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري عن نقلها للمباراة القادمة بين الأحمر وأصحاب الفنلة الزرقاء، والتي من المقرر لها يوم الثلاثاء القادم،كما يمكنكم متابعة موقع دوت الخليج لمشاهدة المباراة.