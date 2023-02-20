الارصاد الجوية : درجات الحرارة ستبدأ فى الارتفاع خلال الأيام المقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 فبراير 2023 10:28 مساءً - قال الدكتور محمود القياتي ، عضو المركز الاعلامي بهئية الارصاد الجوية ، إن طقس الغد الثلاثاء بارد صباحا، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد ، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.

وأضاف القياتي ، خلال مداخلة مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاثنين ، أن درجات الحرارة ستبدأ فى الارتفاع خلال الأيام المقبلة، لتسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار كما تزداد ساعات سطوع الشمس، بينما تبقي الأجواء باردة ليلا كما تكون الظاهرة السائدة هي الشبورة المائية صباحا كما يوجد فرص لتساقط الأمطار علي السواحل الشمالية.

وحذرعضو المركز الاعلامي بهئية الارصاد الجوية ، المواطنين من الانخداع في سطوع الشمس، وضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والمناسبة لمثل هذه الأجواء الباردة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر ، حيث تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وتابع :" من المتوقع أن تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة ، مع التوقع بسقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة " مشيرا الى أن هناك فرصة لتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، ما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية وعلى قائدي السيارات توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والملاصقة للزراعات، كما سيكون هناك فرص لسقوط أمطار على فترات متقطعة على بعض المحافظات بنسبة حدوث 30%.