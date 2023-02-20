1333 مشروعا.. حياة كريمة تغير معيشة الأهالى بمركز الشهداء فى المنوفية

جدة - نرمين السيد - واستقبل أهالى مركز الشهداء، أحد المراكز التى شملتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الوزير والمحافظ، بالزغاريد والغناء، معبرين عن فرحتهم الشديدة بالمبادرة التى غيرت وجه المركز كاملا.

من جانبه، أوضح إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن المحافظة شهدت تنفيذ 1333 مشروعا تنمويا وخدميا، ضمن حياة كريمة، مؤكدا إجراء زيارات يومية لمتابعة الموقف التنفيذى لهذه المشروعات.

الأعمال الإنشائية بمصنع تدوير القمامة بقويسنا

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية، الأعمال الإنشائية بمصنع تدوير القمامة فى قويسنا والبالغ تكلفته مليون جنيه، وذلك فى إطار تطوير منظومة المخلفات بالمنوفية، والتى بلغت تكلفتها الإجمالية حتى الآن 150 مليون جنيه، كما شهدا اصطفاف المعدات الجديدة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن من المخطط إنشاء 3 مصانع لتدوير القمامة بتكلفة مليار جنيه.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية، أن المصنع سيكون إضافة قوية لمنظومة المخلفات الصلبة بنطاق المحافظة.

كما زار وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية، المدرسة الدولية بشبين الكوم، والتى أنشئت باستثمارات بلغت 1.6 مليار جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما شملت الزيارة تسليم وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية، مجموعة من الكراسى الكهربائية ومساعدات مالية للفئات الأكثر احتياجًا.