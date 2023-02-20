متاح الآن.. كود شحن عداد المياه عن طريق فوري

يبحث المواطنين عن كود شحن عداد المياه عن طريق فوري, حتي يتمكن المواطن من شحت عداد المياه مسبق الدفع عن يطريق فورى, وقد أتاحت شركة فورى العديد من الخدمات والمرافق مثل جمعية مبادرة فوري, وعبر دوت الخليج نسلط الضوء عبر خطوات شحن كارت المياه من فوري.

كود شحن عداد المياه عن طريق فوري

أتاحت شركة فوري العديد من أماكن شحن كارت عداد المياه على مستوى الجمهورية, باكثر من 70,000 منفذ, لشحن كرت المياه المسبق الدفع, عبر إدخاله فى العداد, كما تسعي شركة المياه الي شحن كارت المياه عن طريق الموبايل فى خطوة قادمة, ووفرت الكود الخاص بشحن كارت المياه.

خطوات شحن كارت المياه من فوري