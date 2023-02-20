القناة الوثائقية تعرض فيلما بعنوان "أيام النصر" لكشف تفاصيل انتصارات أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 فبراير 2023 09:30 مساءً - عرضت القناة الوثائقية، فيلما وثائقيا بعنوان "أيام النصر"، استعرض فيه انتصارات 6 أكتوبر 1973، وعرض تصريحات الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذى يعلن فيه عن انتصار الجيش المصرى وعبوره خط برليف.

كما استعرض الفيلم الوثائقى أيضا، تصريحات قيادات الجيش الإسرائيلي حينها، التي تعترف بالهزيمة في الحرب، كذلك عمليات أسر الجنود الإسرائيليين في الحرب.

وأظهر الفيلم الوثائقى بسالة الجيش المصرى وجنوده في الحرب، واستعرض شهادات عدد من الضباط المشاركين في الحرب يكشفون عن الانتصار وكيف تم تدمير خط برليف، ورد فعل الجنود الإسرائيليين على هزيمة جيشهم من الجيش المصرى.