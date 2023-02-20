التعليم تعلن نتيجة مسابقة دوري المكاتب التنفيذية لطلاب مدارس الجمهورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 فبراير 2023 09:29 مساءً - أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقة دوري المكاتب التنفيذية التي ينظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للمراحل الثلاث (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية) للعام الدراسي 2022/2023، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

أكد أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس أن الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية نظم التصفية القمية لمسابقة دوري المكاتب التنفيذية على مستوى الجمهورية للمراحل الثلاث (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية)، موضحًا أن المسابقة تهدف إلى بث روح المنافسة الإيجابية بين الطلاب، وإكساب الطلاب أعضاء المكاتب التنفيذية ثقافة التطوع والعمل الفريقي، بالإضافة إلى تأصيل قيم المواطنة والولاء والانتماء للوطن واستثمار طاقات الطلاب في تنفيذ برامج وأنشطة الاتحادات الطلابية للمساهمة في تحقيق متطلبات الجمهورية الجديدة، وكذلك تمكين الطلاب من توظيف التكنولوجيا في تنفيذ البرامج والمشروعات والمبادرات المجتمعية.

وأوضح أن شروط المسابقة هي تلبية احتياج حقيقي للطلاب أو المدرسة أو المجتمع وأن تكون نابعة من اختيار الطلاب بعد اكسابهم مهارات دراسة الاحتياجات والأولويات وتحليل المشكلة على أن يكون هناك دور لمؤسسات المجتمع المحلي في التعاون مع المجتمع المدرسي.

وأشار موسى إلى أن معايير المسابقة هي حضور 5طلاب كحد ادني علي ان يكون من بينهم الامين والامين المساعد للمشاركة في المسابقة

وأكد الرائد العام لاتحاد مدارس الجمهورية أن تنفيذ المسابقة تم من خلال خمس قطاعات بمختلف المحافظات.

وقد اعلن الرائد العام الفائزين في المسابقة على مستوى الجمهورية بالنسبة للمرحلة الابتدائية فاز بالمركز الأول مدرسة طه حسين بمديرية بني سويف، وبالمركز الثاني فازت مدرسة الحاجر الدهسة الابتدائية بمديرية فنا، كما فازت بالمركز الثالث مدرسة كفر المنصورة الرسمية لغات بمديرية المنيا، وحصلت على المركز الرابع مدرسة الشهيد أيمن أحمد عطية بمديرية دمياط، وحصلت مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية لغات بمديرية الغربية على المركز الخامس.

وزارة التربية والتعليم

وبالنسبة للمرحلة الإعدادية فاز فيها بالمركز الأول مدرسة السادات الاعدادية بنات ادارة شمال مديرية السويس التعليمية، وفازت بالمركز الثاني مدرسة كردوس الإعدادية بنات، بإدارة صدفا بمديرية اسيوط، وفازت مدرسة الحبيل الإعداديةالمشتركة بإدارة البياضية بمديرية الأقصر بالمركز الثالث، أما مدرسة الحرير الصناعي ع م بإدارة بندر كفر الدوار بمديرية البحيرة فقد حصلت على المركز الرابع، كما فازت مدرسة الدكتور على رضوان الإعدادية بإدارة التل الكبير بمديرية الإسماعيلية بالمركز الخامس.

كما تابع موسى أن الفائزين في المرحلة الثانوية فاز بالمركز الأول مدرسة العباسية الثانوية العسكرية بادارة وسط بمديرية الإسكندرية، أما المركز الثانى فقد حصلت عليه مدرسة الشهيد احمد حسن غنيم ادارة غرب بمديرية الدقهلية، وفازت بالمركز الثالث مدرسة اسماء بنت ابي بكر الثانوية بنات بادارة سوهاج بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، وفازت مدرسة الشيخ زايد الثانوية العسكرية بادارة الشيخ زايد بمديرية الوادي الجديد على المركز الرابع، وفازت مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بإدارة الخارجة بمديرية الوادي الجديد على المركز الخامس.