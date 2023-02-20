القومي للبحوث الفلكية: لم نرصد أي هزات أرضية في كامل الأراضي المصرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 فبراير 2023 09:29 مساءً - قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن توابع زلزال تركيا وسوريا مازالت مستمرة ولكن قد نشعر ببعض التوابع في مصر.

وأكد القاضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتي، مساء الإثنين، أن آخر زلزال تم تسجيله اليوم بواسطة محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد كان في أنطاكيا التركية بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق قريب من سطح الأرض

كما أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه لا صحة لوقوع زلازل في مصر اليوم، متابعًا: لم نرصد أي هزات أرضية في كامل الأراضي المصرية اليوم

ونفى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، حدوث زلزال في رفح والعريش، مشددًا على ضرورة عدم الانسياق وراء ما يتردد على السوشيال ميديا.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الإثنين، تسجيل زلزال جديد في منطقة سامنداج في هطاي بقوة 5.8 درجة علي مقياس ريختر.

ومنذ قليل، أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بوقوع زلزال عنيف بقوة 6.3 ريختر ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.

كما ذكرت وسائل إعلام دولية، أن الهزة الأرضية في أنطاكية التركية شعر بها سكان مناطق في سوريا، وسكان القاهرة الكبرى وفلسطين.