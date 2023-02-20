عاجل.. القاهرة الإخبارية: البحوث الفلكية تنفى وقوع زلزال فى مصر

جدة - نرمين السيد - وأكد المركز أن ما يحدث فى تركيا من توابع للزلزال الأخير فى تركيا، وليس هناك داع لإثارة الهلع والخوف من توابع تحدث فى دول تبعد بأكثر من 1000 كيلو.

وأوضح الدكتور محمد جاد رئيس المعهد القومى المصرى للبحوث الفلكية، أن الوضع فى تركيا سيستمر قرابة 4 أسابيع من موعد الزلزال الرئيسى.

وتابع أن ما حدث اليوم فى تركيا ليست قوة الزلزال الرئيسى، وأنه من المتوقع أن يحدث توابع بسبب القوة الكبيرة للزلزال الرئيسى، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى هزات أرضية فى مصر اليوم.

وسجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية بقوة 6.43 درجة على مقياس ريختر على بعد 552 كيلو متر شمال رفح.

وجاءت بياناتها كالتالى:

تاريخ الحدوث: 2023/2/20

وقت الحدوث : 7:04:31 مساءًبالتوقيت المحلى

القوة : 6.43 درجة على مقياس ريختر

خط العرض: 36.09 شمالا

خط الطول : 35.72 شرقا

العمق: 21.40 كم