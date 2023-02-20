القناة الوثائقية تعرض فيلمى "غرائب البحار العربية" و"أجنحة طيور"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 فبراير 2023 08:26 مساءً - عرضت القناة الوثائقية، فيلما وثائقيا بعنوان "غرائب البحار العربية"، حيث استعرض الفيلم الوثائقى أبرز الأسماك المميزة والكائنات البحرية في أعماق البحار، كما استعرض أبرز أنواع تلك الكائنات البحرية.

كما عرضت قناة الوثائقية أيضا فيلما وثائقيا بعنوان "أجنحة الطوير"، استعرضت فيه أبرز الطيور المميزة.

وفى وقت سابق قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تستكمل منظومة الوعي للمشاهد العربي، بانطلاق قناة "الوثائقية".

وأضاف "عماد الدين" في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشركة المتحدة تستكمل كل حلقاتها بانطلاق "الوثائقية"، حتى تقدم للمشاهد كل ألوان الطيف الإعلامي الشامل، من قنوات إخبارية، ووثائقية، وفنية ورياضية.

أشار إلى أن الوعي المعركة الأكبر في العالم، ولا يكتمل الوعي إلا بوجود الجزء الوثائقي، مبينا أن المادة الوثائقية مطلوبة لجميع المشاهدين على اختلاف مستوياتهم.