وزير التعليم يوافق على إجراء التصفية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية

جدة - نرمين السيد - وتضمنت الخطة تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات على مستوى الجمهورية من خلال موضوعها المحورى «الاتحادات الطلابية والمشروعات القومية فى ظل الجمهورية الجديدة». وبحسب بيان صحفى، اليوم الاثنين، تتضمن الخطة إجراء التصفية القمية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية (الصف الثالث)، على مستوى الجمهورية وذلك لتحقيق الاهداف من المسابقة ومنها: تشجيع الطلاب على التفوق العلمى كبداية للتفوق فى مجالات الحياة المختلفة، وتنمية روح الولاء والانتماء والعمل الفريقى لدى الطلاب، وكذلك المساهمة فى نشر ثقافة النظام الجديد للامتحانات والتقويم التربوى بالمرحلة الثانوية، والإعلاء من قيمة التنافس الشريف فى المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب، بالإضافة إلى تدريبهم على نظام امتحانات الثانوية العامة.

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