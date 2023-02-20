وكيل أوقاف الإسكندرية: الإمام لا بد أن يكون مطلعا على كل جديد

جدة - نرمين السيد - وقال سلامة - خلال لقائه مع مسئولى الدعوة الإلكترونية بالإدارات الفرعية - إن وسائل التواصل لها تأثيرها فى المجتمع بكل طوائفه، وأنها أسرع وصولا إليه ويجب أن نستغل الفرصة دعويا فى ترويج ما يتم نشره من معلومات دينية ومجهودات ومسابقات تخدم المجتمع بأثره وتقوى الوازع الدينى بوسطيته واعتداله ما يقوى حائط الصد للتصدى للأفكار الهدامة أو العقول المشبوهة ما يؤثر بالسلب على المجتمع وفى حال استخدام وسائل التواصل بما يخدم المجتمع سنحقق الأمن الفكرى والعقائدى والمجتمعى.
وناقش وكيل وزارة الأوقاف - خلال اللقاء- وضع خطط دعوية جديدة وبحث آليات تطبيقها والعمل بها لفتح آفاق جديدة للدعوة إلى الله عز وجل، مؤكدا سعى وزارة الأوقاف الحثيث لزيادة الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعى لنشر الفكر الوسطى المستنير.
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