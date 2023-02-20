وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية يتفقدان مشروعات حياة كريمة بكفر عشما

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بالمتابعة المستمرة للمشروع القومى العملاق، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، وعماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد السيد أبو جاعور مساعد الوزير للتخطيط، والدكتور خالد قاسم، مساعد الوزير للتطوير المؤسسى والسياسات العامة، ومسئولى الهيئة الهندسية، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية، عددا من مشروعات المبادرة بكفر عشما، والتى يبلغ عدد سكانها 13188 ألف نسمة، وتقع على مساحة 2355 فدانا، ويتم تنفيذ 20 مشروعا تنمويا وخدميا بها، فى مختلف القطاعات بنسبة تنفيذ 99%.

وبدأت الجولة، بتفقد الوزير والمحافظ، مجمع الخدمات الحكومية بكفر عشما، والذى تم إنشاؤه على مساحة 1467 مترا مربعا بنسبة تنفيذ 100%، ويضم مقرات مركز تكنولوجى، وسجل مدنى وشهر عقارى، والتموين والبريد والوحدة المحلية، والمجلس المحلى، التضامن الاجتماعى.

ومن جانبه، قال وزير التنمية المحلية، إن المشروع القومى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتطوير قرى الريف المصرى، والتى تعد أحد أهم المبادرات الرئاسية التى تشهدها الدولة المصرية الحديثة، والتى ستساهم بشكل كبير فى تغيير مستوى الحياة لقاطنى القرى الأكثر احتياجا، من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، بشتى القطاعات الخدمية، بهدف بناء الإنسان المصرى.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن الدولة حريصة على ضرورة الانتهاء من كل المشروعات المستهدفة، ضمن المرحلة الاولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فى جميع المحافظات لدخول المشروعات الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها، مشيرا إلى أن مشروعا قوميا فريدا يخدم أكثر من 60 مليون مواطن مصرى فى قرى الريف.

فى نفس السياق، أشار محافظ المنوفية إلى أن إجمالى عدد المشروعات المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزى أشمون والشهداء بلغت 1333 مشروعا خدميا وتنمويا بنسبة تنفيذ 80% بإجمالى مستهدف 81 قرية ريفية، بواقع 27 قرية بمركز الشهداء و54 قرية بمركز أشمون.

وأوضح المحافظ، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تشمل تنفيذ 879 مشروعا بأشمون بنسبة تنفيذ 77% و454 مشروعا بالشهداء بنسبة تنفيذ 85%، مؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمنطقة المركزية فيما يخص تنفيذ المبادرة.

ولفت إلى أن هناك زيارات ميدانية تتم على أرض الواقع وبصفة دورية لمختلف مواقع العمل بمشروعات المبادرة بقرى المركزين لمتابعة الموقف التنفيذى وتقديم الدعم اللوجستى للانتهاء منها وفق المخطط الزمنى.

كما تفقدا الوزير والمحافظ، وحدة طب الأسرة بكفر عشما بنسبة تنفيذ (98%) والمقامة على مساحة 580 مترا، عبارة عن أرضى ودورين، وكذا تفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بنسبة تنفيذ 100%، بهدف توفير الرعاية الصحية والنهوض والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لقاطنى الريف المصرى وبناء الإنسان المصرى.

وتضمنت الجولة، تفقد الوزير والمحافظ تنفيذ أعمال الإحلال الجزئى والصيانة وإنشاء جناح جديد بمدرسة الشهيدين جمال جاب الله ووليد عيد معوض، بكفر عشما، بنسبة تنفيذ 100%، وتم تصميم المدرسة وفق نموذج موحد على مستوى الجمهورية من حيث التصميمات الخارجية والداخلية، وكان فى استقبالهم طلاب المدرسة بالأناشيد والأغانى الوطنية.

كما أكد المحافظ، أن قطاع التعليم بالمحافظة حظى باهتمام كبير ضمن مشروعات حياة كريمة، لتطوير ورفع كفاءة المنظومة التعليمية، من خلال التوسع فى إنشاء العديد من المدارس وإتباع الأساليب الحديثة التى تساعد بدورها على الإبداع والابتكار.

وافتتح الوزير والمحافظ، ممشى الشهداء الجديد عقب الانتهاء من تطويره بمدينة الشهداء بتكلفة 9 ملايين جنيه، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر العام وإنشاء وتوفير متنزهات ومساحات خضراء كمتنفس حضارى وجمالى للمواطنين.

وعرض المحافظ تفاصيل الممشى والذى نفذ وفق أحدث التصميمات، وبطول 900 متر بطريق النصر، وتم إنشائه على مرحلتين ويتضمن برجولات مزودة بفوانيس ديكوريه وكاميرات مراقبة ونجيله طبيعى وأعمدة ديكوريه حديثة ومقاعد استراحات للمواطنين.

كما يشمل سوق حضارى وحديقة الطفل وموقف سيارات نموذجى، بالإضافة إلى إنشاء شارع مصر بسعة (42) محلا تجاريا مزودا بأسقف معلقة وكشافات إنارة لتوفير فرص عمل للشباب.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بحجم أعمال تجهيزات ممشى الشهداء والذى يتميز بالشكل الحضارى والجمالى، ويعد بمثابة نقلة حضارية ومتنفسا جماليا لأهالى وزائرى المدينة، مؤكدا أن الوزارة تتبنى خطة استراتيجية محددة لإنشاء وإقامة حدائق عامة ومتنزهات ومساحات خضراء مزودة بكافة الخدمات كمتنفس جمالى للمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية، أن الجهاز التنفيذى للمحافظة يعمل وفق خطط عمل متكاملة ومدروسة فى شتى القطاعات الخدمية حتى يشعر المواطن المنوفى بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع.