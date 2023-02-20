جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة ومديرى إدارتى المركبات والمشتريات. كما اطلعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على آلية العمل، وإمكانيات تلك السيارات، التى تصل سعة السيارة الواحدة منها 12 مترا مربعا، وبقدرة محرك 320 حصانا، ومزودة بعدد 30 صندوق للقمامة. وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى حرص محافظة دمياط، على حصر احتياجات منظومة النظافة، وتوفير كل الإمكانيات للارتقاء بها بكل المناطق، كما وجهت بتوزيع تلك السيارات بالمدن، التى تتطلب دعمها بهذا النوع من السيارات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ دمياط تشهد استلام 5 سيارات مكبس لدعم منظومة النظافة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.