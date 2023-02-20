حياة كريمة.. محافظ أسوان يوجه باستمرار متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تكليف محافظ أسوان وحدة "حياة كريمة" بالتنسيق مع الجهات المعنية لبحث وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية، إلى جانب التشديد على الالتزام بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الحفر والإنشاء مع تنفيذ أعمال تنسيق الموقع بمختلف مواقع العمل لإضفاء الوجه الحضارى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للأهالى والمواطنين بجميع القرى والنجوع المستهدفة، وذلك وفق بيان صادر عن المحافظة اليوم الاثنين.

من جانبه، أشار رئيس وحدة حياة كريمة بالمحافظة المهندس ناجح مصطفى، إلى القيام بجولة ميدانية لتفقد المشروعات الجارية بقرية القنان بمركز إدفو والتى تضم 28 تابعا ما بين نجع وعزبة، بإجمالى 25 ألف نسمة، موضحا أنه تم خلالها تفقد مشروعات إنشاء وحدة طب الأسرة بحاجر البصيلية، وتطوير مدرسة حاجر البصيلية الابتدائية، وإنشاء مدرسة الأخصاص للتعليم الأساسى، والإحلال الجزئى لمدرسة القنان الابتدائية القديمة، وأيضا تطوير مكاتب بريد القنان وهيكل بنسبة 100% لكل مشروع.

وأضاف أن الجولة شملت تفقد مشروع مركز شباب هيكل بنسبة 98 %، ومشروع مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بالقرية وتوابعها بنسبة 95 %، علاوة على تفقد مشروع إنشاء محطة المعالجة الثلاثية بالقنان بطاقة استيعابية 27 ألف متر مكعب يوم وذلك لاستيعاب تصرفات مدينة السباعية والبصيلية وقرية القنان وتوابعها، بجانب تفقد مشروع إنشاء محطة رافع الصرف الصحى بحاجر السباعية بنسبة 85%، وأيضا إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالقنان وتطوير مدرسة حاجر السباعية الابتدائية بنسبة 80% لكل منهما.

وأشار رئيس وحدة حياة كريمة بالمحافظة ناجح مصطفى، إلى أنه تواصل مع مسئولى جهاز التعمير، وتم سحب الأعمال من الشركتين المنفذتين لمشروعى المجمع الزراعى ومركز شباب القنان وجارى الإسناد لشركات أخرى؛ تنفيذا لتوجيهات محافظ أسوان بعدم التهاون واستبعاد واستبدال المقاولين المقصريين أولا بأول لضمان الانتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة.