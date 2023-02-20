رضا حجازى يستعرض جهود الوزارة لتطوير التعليم الفنى بمنتدى Edu Tech Egypt

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى فعاليات الدورة الثانية للمعرض والمنتدى الدولى للتعليم الفنى والتكنولوجى والتعليم المزدوج والتدريب المهنى "Edu Tech Egypt" 2023، والذى تستمر فعالياته خلال يومى 20- 21 فبراير الجارى، تحت شعار "ارسم مستقبلك".

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، وآلان بيلو، نائب رئيس الخدمات المصرفية للبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، ومارغريت سانشو، نائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتوبياس كراوس، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر، والدكتور على شمس الدين، مقرر اللجنة المنظمة للمنتدى ورئيس جامعة بنها الأسبق، ولفيف من رجال الأعمال والخبراء فى مجال التعليم الفنى.

وفى مستهل كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن سعادته لحضور فعاليات الدورة الثانية للمعرض والمنتدى الدولى للتعليم الفنى والتكنولوجى، والتعليم المزدوج والتدريب المهنى "2023 Edu Tech"، معبرا عن خالص الشكر والتقدير لكافة الوزراء المشاركين فى دعمهم المتواصل لوزارة التربية والتعليم، شاكرا كافة الجهات الداعمة لتطوير منظومة التعليم الفنى بالقطاع الخاص، وقطاع الأعمال العام على جهودهم ودعمهم المتواصل للتعليم الفنى.

وأكد الدكتور رضا حجازى أن التعليم الفنى هو قاطرة التقدم الاقتصادى فى مصر، مشيرا إلى أنه سيقوم غدا بتكريم أوائل الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها للعام الدراسى 2022، وذلك على هامش فعاليات الملتقى الدولى الثانى للتعليم الفنى والتكنولوجى والتدريب المهنى «إديوتك إيجيبت 2023».

وأوضح الوزير أن هذا المؤتمر يأتى فى إطار تعزيز أوجه التعاون المستمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات الدولية الداعمة لتطوير التعليم الفنى والتى من أهمها المؤسسة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ"، وبنك الائتمان الألمانى لإعادة التنمية "KW"، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، والاتحاد الأوروبى "EU"، ووحدة الدعم بالسفارة الإيطالية بالقاهرة؛ مما أسفر عن تحقيق الكثير من الإنجازات والممارسات المستحدثة فى التعليم الفنى بمصر.

وأشار إلى أن اهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم الفنى منذ عام 2014 قد نتج عنه زخم غير مسبوق فى هذا المجال، بداية باستراتيجية وخطة تطوير التعليم الفنى الجديدة التى انتهجتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منذ 2018، والتى اعتمدت على تشجيع وتطوير التعليم الفنى بكافة أنواعه، جنبا إلى جنب مع الاهتمام بجودته، حسب المعايير الدولية، مؤكدا على اهتمام الوزارة بدعم وتنمية مهارات الأجيال القادمة من خلال التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج وهو أحد المنطلقات الناجحة لتشكيل مستقبل مصر، لذا ركزت خطة الوزارة على تطوير مناهج التعليم الفنى، وفق منهجية الجدارات التى تتسم بربط التعليم الفنى باحتياجات الصناعة من مهارات وسلوكيات ومعارف، وكللت هذه المبادرة بإنشاء إدارة مركزية جديدة لأكاديمية معلمى التعليم الفنى من أجل الإشراف على تدريب هؤلاء المعلمين على تدريس وتقييم المناهج المطورة، والاهتمام بإتقان الخريجين للمهارات المهنية، جنبا إلى جنب مع السلوكيات المستدامة.

وأكد الوزير أن ما يتم إنجازه اليوم هو تغيير للصورة الذهنية للتعليم الفنى عند الطلاب وأولياء الأمور، وبالتالى هناك طلاب تسعى للالتحاق بالتعليم الفنى بمجموع أكبر من مجموع الثانوية العامة، متابعا أن تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى أصبح يهدف إلى تحسين نوعية مخرجات ومستويات المهارات المهنية حتى تواكب المستويات العالمية، وتلبى احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة، وإعداد كوادر فنية مؤهلة على مستوى عالى، موضحا أن الوزارة تعتزم قريبا توقيع بروتوكول يستهدف زيادة نسب تشغيل خريجى المدارس الفنية خارج مصر فى إطار "التعلم للكسب".

وقال الدكتور رضا حجازى إن الوزارة تبنت مبادرة إشراك مؤسسات رجال الأعمال من القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل المدارس الفنية، فيما يعرف بمدارس التكنولوجيا التطبيقية التى تقدم مدارس فنية نموذجية تهتم بالتخصصات التكنولوجية متسارعة التغيير فى سوق العمل، إلى جانب تطبيق كافة وسائل التقييم والمتابعة التى تضمن درجة عالية من الجودة، وقد لاقت هذه المدارس الفنية النموذجية استحسانا كبيرا من الطلاب وأولياء الأمور مما أدى إلى تحسين الصورة الذهنية النمطية للتعليم الفنى.

وأكد الوزير أن الوزارة قامت بصفتها المشرفة على تكوين حوالى 80% من خريجى التعليم الفنى، حسب تكليف رئيس الجمهورية لها، فى أكتوبر 2018 بإنشاء هيئة "إتقان" المستقلة لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى، وقد أوشكنا على تقديم اللائحة التنفيذية لقانون "إتقان" إلى رئاسة مجلس الوزراء، تمهيدا لاختيار مجلس إداراتها، وبدء تفعيل أعمالها، مشيرا إلى أنه فى القريب العاجل ستتقدم الوزارة بمشروع لتعديل مواد التعليم الفنى فى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم "139" لسنة 1981؛ لإيجاد الأساس القانونى لما تم من إنجازات وممارسات فى السنوات الأخيرة، والتأكيد على استدامتها وتطويرها.

وفى ختام كلمته، قال الدكتور رضا حجازى: "يأتى انعقاد فعاليات الدورة الثانية للمعرض والمنتدى الدولى للتعليم الفنى التكنولوجى، والتعليم المزدوج والتدريب المهنى "2023 Edu Tech" فى الفترة من 20-21 فبراير 2023 تعبيرا عن اهتمام المجتمع المصرى بتطوير التعليم الفنى، وإلقاء الضوء على الجديد فى مجالات تطوير التعليم الفنى، ويمثل فرصة طيبة لالتقاء مقدمى خدمة التعليم الفنى وممثلى سوق العمل، ونأمل أن يحقق هذا الملتقى الثانى الأهداف المرجوة منه"، موجها الشكر للدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى وفريق العمل على ماقدموه تجاه التعليم الفنى فى مصر.

وفى كلمتها، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى وذلك اتساقا مع خطط وتوجهات الدولة المصرية وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفى مقدمتها البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، الذى يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصرى ليصبح اقتصادا إنتاجيا يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية فى الاقتصاد العالمى، من أجل تشجيع النمو الاحتوائى وخلق فرص عمل لائق ومنتج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

وتابعت "السعيد" أن هذا البرنامج يتضمن محورا رئيسيا يهدف إلى رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى، فضلا عن تفعيل دور القطاع الخاص وتحقيق التوافق بين جانبى العرض والطلب فى سوق العمل ودعم تمكين المرأة والشباب وذوى القدرات الخاصة؛ نظرا لارتباط هذا المحور بشكل مباشر بتنمية القطاع الصناعى، والذى يعد أحد القطاعات الثلاث الرئيسية التى يستهدفها البرنامج.

وأوضحت السعيد أنه تحدد لتحقيق تلك المستهدفات عددا من الإجراءات جارى متابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات الأخرى المعنية وتشمل إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى "ETQAAN"، إلى جانب تحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية وتحديث تخصصات جديدة تتوافق مع تطور الأعمال والوظائف، نتيجة للتطور التكنولوجى المتسارع، استهداف رفع عدد المنضمين للتعليم الفنى من المرحلة الإعدادية إلى 70% بدلا من النسبة الحالية 55%، علاوة على وضع معايير منظومة التدريب المهنى بالتعاون مع الجهات المستفيدة "الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية" من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية "Sector Skill Councils" لتحديد المعايير المهنية لكل قطاع، إنشاء مراكز جدارات قطاعية Centers of Competence فى مدارس مختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن تطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفنى وزيادة عدد مدارس التعليم الفنى بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التى يتم تنفيذها حاليا لتوفير متطلبات تنفيذ البرامج المبنية وفقا لمنظومة الجدارات المهنية، وهو ما سيترتب عليه توفير بيئة تعليمية متميزة للتدريب العملى بما يحقق اكتساب الطلاب للجدارات الفنية المطلوبة بسوق العمل.

وفى كلمته، أكد آلان بيلوكس، نائب رئيس الخدمات المصرفية بالبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية يقدم بناء على طلب الوزارتين، تقييما قيما لتأثير فيروس كورونا على القوى العاملة المصرية ومستقبل المهارات، كما يقدم توصيات قوية بشأن إعادة ترتيب أولويات استراتيجية التعليم والتدريب التقنى والمهنى والشراكات عبر الحدود لتحسين مطابقة المهارات وإمكانية توظيف الشباب المصرى، سواء فى مصر أو فى الخارج، موضحا أن المنهجية المستخدمة فى هذا التقرير فريدة من نوعها لأنها توفر فهما للطلب على مهن محددة بالإضافة إلى تمكين مقدمى التدريب من تصميم البرامج التى يمكن أن تدعم توظيف الشباب على نطاق دولى، وأشار إلى مساهمة البنك فى تطوير رأس مال بشرى قوى وفتح الفرص الاقتصادية للجميع فى مصر.

ومن جانبها، أعربت مارجريت سانشو، نائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID عن سعادتها بمشاركتها اليوم ممثلة للحكومة الأمريكية وخاصة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID للتحدث حول التزام الوكالة نحو التعليم الفنى فى مصر، مشيرة إلى أنه على مدار أكثر من أربعة عقود، عملت الولايات المتحدة الأمريكية مع الدولة المصرية على إطلاق برامج معنية بالتوظيف وتنمية المهارات وخلق فرص العمل وريادة الأعمال وإشراك القطاع الخاص لخلق بيئة قوية للاستثمار فى التدريب، والآن تتعاون الوكالة مع الدولة المصرية فى جهودها نحو تحقيق رؤيتها للتنمية المستدامة 2030.

كما أعرب توبياس كراوس، نائب بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر عن تقديره لالتزام القيادة السياسية المصرية بإصلاح التعليم الفنى والعمل على توفير فرص العمل المناسبة لخريجيه، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوربى يتعاون مع الحكومة المصرية من أجل مواجهة التحديات التى تواجه التعليم الفنى والتدريب ومن بينها العمل على توافق المهارات مع سوق العمل وتوفير الخبرات المطلوبة للمستقبل، والاستجابة للمتطلبات الاقتصادية، إلى جانب تحقيق رغبات وآمال الطلاب فى فرص عمل مناسبة، وضمان استمرار مشاركة القطاع الخاص.

وأكد أهمية الجولة الثانية من منتدى Edu tech، حيث أن 46% من طلاب المرحلة الثانوية مقيدون بمدارس التعليم الفنى، ولكى تقدم الجهات المعنية الدعم للطلاب وتوفير الفرص المتاحة، متمنيا انعقاد هذا المنتدى الدولى الناجح كل عام، لتلبية احتياجات سوق العمل المحلى والعالمى.