محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف وتطوير الطرق بأبو النمرس والبدرشين والعياط

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ الجيزة أحمد راشد، اليوم الاثنين، ميدانيا أعمال رصف وتطوير الطرق بمركز ومدينة أبو النمرس والبدرشين والعياط، وذلك فى إطار تسهيل الحركة المرورية للمواطنين.





وتفقد محافظ الجيزة، خلال جولته، مشروع رصف وتطوير شارع ترسا العمومى، بمركز ومدينة أبو النمرس بطول 3 كم، بدءا من منطقة قسم الشرطة وحتى حدود الطريق بكوبرى والى بحى جنوب الجيزة، موجها بتخطيط الطريق ومراعاة أعمال النظافة والتجريد له أولا بأول للحفاظ على المظهر الحضارى له.

كما تفقد أعمال التطوير الشاملة لطريق عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين من رصف للطبقة الإسفلتية وإنشاء أرصفة للمشاة ودعمه بأعمدة الإنارة والذى يعد مدخلا جديدا للمدينة بعد الطريق الأوسطى ليضاف لمنظومة الطرق المطورة بقطاع مراكز المحافظة.

وقال إن الطريق شهد طفرة حضارية كبيرة بالتزامن مع أعمال رفع كفاءة الترع المارة بالمنطقة، مكلفا رئيس مركز ومدينة البدرشين بضرورة الحفاظ على الحالة العامة للطريق وما تم ضخه من موارد مالية لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين القاطنين والمترددين على المنطقة.

وأطلع على نسب تنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة بشوارع مستشفى البدرشين العام بطول 800 م والجمهورية بطول 1.2 كم، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى.

وتابع ميدانيا نسب تنفيذ خطة الرصف بمركز ومدينة العياط والتى تضم أعمال التطوير لشارع أبو هميلة ومتفرعاته وعددا من الشوارع بإجمالى 51 شارعا مقرر رصفها بالإنترلوك بنطاق العياط.

ووجه رئيس المركز بعدم السماح بالتعدى على الطريق العام من قبل المنشآت والمحال وتنفيذ الأعمال على أكمل وجه ومتابعة الشركات المنفذة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الرصف بالإنترلوك لحوالى 30 شارعا حتى الآن، وجارى استكمال الأعمال بالشوارع المدرجة بخطة مركز العياط.

وكلف مديرية الطرق ورؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الدورية لمشروعات الرصف والتطوير للشوارع المدرجة والمتابعة مع الشركات المنفذة؛ للانتهاء وفقا للجدول الزمنى المحدد لها.