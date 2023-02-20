من 2 ابتدائى لـ2 ثانوى.. متحدث التعليم: تحديد أجزاء من المناهج للاطلاع فقط

جدة - نرمين السيد - قال شادى زلطة، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مستشارى المواد الدراسية والإدارة المركزية للمناهج، حددوا أجزاء من مناهج الصفوف الدراسية بداية من الصف الثانى الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى للاطلاع فقط والتعلم الذاتى بما لا يخل بالمفاهيم الكبرى ونواتج التعليم.





وفى تصريح لـ"دوت الخليج"، أوضح المتحدث الرسمى باسم الوزارة، أن الأجزاء التى تم تحديدها للاطلاع فقط والتعلم الذاتى لن تكون ضمن امتحانات نهاية العام الدراسى، مشيرا إلى أن موجهى عموم المواد بالمديريات التعليمية سيقوموا بدورهم بابلاغ المدارس بمختلف الادارات التعليمية من خلال مكاتبات رسمية. وأهاب زلطة، بالطلاب وأولياء الأمور الالتزام بما يرد للمدارس من مكاتبات رسمية فقط حول الأجزاء المحددة للاطلاع فقط وعدم الانسياق خلف المنشورات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعى. يأتى هذا فى إطار استجابة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لمطالب أولياء الأمور بتخفيف المناهج للفصل الدراسى الثانى لعام 2022-2023، خصوصا بعد إجراء تعديل على الخريطة الزمنية للعام الدراسى، لتبدأ امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية اعتبارا من 6 مايو 2023، بدلا من 3 يونيو 2023، كما كان محدد مسبقا.

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