بروتوكول تعاون لإطلاق برنامج «التعليم العالى للإرشاد المهنى من أجل التوظيف»

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالى ومنظمة العمل الدولية بالتعاون مع المملكة المتحدة، لإطلاق برنامج "التعليم العالى للإرشاد المهنى من أجل التوظيف".





جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، وجاريث بايلى، السفير البريطانى بالقاهرة، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية، والمهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، ولفيف من رؤساء الجامعات وممثلى الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازى، عن سعادته لحضور هذا الحدث الهام والذى يعد خطوة واعدة نحو إعداد جيل من خريجى الجامعات المصرية المؤهلين للانطلاق فى سوق العمل، مشيرا إلى أن مشروع المراكز الجامعية يهدف إلى التطوير المهنى الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذى تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث يهدف إلى إنشاء وتشغيل مراكز للتطوير المهنى لمساعدة الطلاب والخريجين على تخطيط مسارهم المهنى فى سوق العمل واكتساب المهارات المطلوبة.

وقال الدكتور رضا حجازى: "إننا نعمل بوتيرة متسارعة، تواكب تلك التغيرات؛ لتطوير نظمنا التعليمية بما يؤهلنا للتعامل مع التحديات التى تواجه مساعى التنمية الاقتصادية فى مصر، ونؤمن أن تطوير منظومة التعليم فى مصر يجب أن تتم بالتعاون والتكامل بين كافة المؤسسات ذات الصلة، سواء على مستوى الوزارات، أو المنظمات المحلية، أو الشركاء الدوليين، من أجل تحقيق رؤية شاملة للتطوير".

وتابع: "دعوتنا اليوم فى توقيع اتفاقية التعاون بمشروع التعليم العالى للإرشاد المهنى من أجل التوظيف تؤكد على هذا المعنى، وتعطى الفرصة لجميع الأطراف للالتقاء حول هدف واحد والاتفاق على هدف مشترك نسير جميعا نحو تحقيقه، مبدعين وليسوا متلقين، باحثين ومخترعين وليسوا مستخدمين لما اخترعه غيرهم، حيث تبدأ من مرحلة التعليم قبل الجامعى، والذى تتشكل فيه شخصية الإنسان، وتوجهاته، وطريقة تفكيره، ورؤيته للحياة".

وأشار إلى تطوير قطاع التعليم الفنى والتدريب المهنى، انطلاقا من دستور مصر 2014 والذى ينص على أن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، ونسعى لتغيير الصورة الذهنية لدى المجتمع عن خريج التعليم الفنى والتوسع فى أنواعه كافة وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بتطوير كافة جوانب منظومة التعليم الفنى فى مصر.

واختتم الوزير، كلمته بالتأكيد على أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حظيت بعلاقات عميقة وناجحة مع شركائها الدوليين، ويظهر ذلك جليا فى البرامج المشتركة التى يتم تنفيذها بالتعاون مع السفارة البريطانية مثل برامج تدريب معلمى اللغة الإنجليزية، وغير ذلك من الجهود المشتركة التى تدعم تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للتعليم فى مصر.