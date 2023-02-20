دار الإفتاء: غدا أول أيام شهر شعبان 1444

جدة - نرمين السيد - استطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شعبان لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريا بعد غروب شمس يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر رجب لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريا، الموافق العشرين من شهر فبراير لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.





تحقق شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلال شهر شعبان لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريا. وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن يوم الثلاثاء الموافق الواحد والعشرين من شهر فبراير لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديا هو أول أيام شهر شعبان لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريا. تقدمت الدار، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة فى كل مكان، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم جميعا أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام، وهو نعم المولى ونعم النصير.

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