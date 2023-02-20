مصر ترسل قافلة تتضمن مئات الأطنان من المساعدات لسوريا وتركيا (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها بإرسال قافلة من المساعدات فى إطار الدعم والتضامن المصرى مع أبناء شعبى سوريا وتركيا فى أعقاب الزلزال المدمر بكلتا الدولتين، من مناطق تحميلها بالقاهرة إلى الإسماعيلية عبورا بأنفاق تحيا مصر وكوبرى السلام مرورا بالطريق الدولى الساحلى وصولا إلى ميناء العريش البحرى، الذى شهد تطويرا كبيرا بجميع، منشآته وأرصفته خلال الأونة الأخيرة.





وغادرت سفينة إمداد مصرية من الميناء متجهة إلى دولتى سوريا وتركيا محمل عليها مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية، اشتملت على كميات كبيرة من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارتى الدفاع والتضامن الاجتماعى والأزهر الشريف وجمعية الهلال الأحمر وصندوق تحيا مصر، للمساهمة فى تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر بكلتا الدولتين. يأتى ذلك استمرارا لدور مصر الفاعل تجاه الدول الشقيقة والصديقة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما تأتى فى إطار حرص القيادة المصرية على دعم علاقات التآخى بين الشعوب وبما يساعد الأشقاء على تجاوز الأزمات والمحن.

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