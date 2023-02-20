افتتاح 3 منافذ جديدة لمعارض أهلا رمضان فى القاهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح خالد عبد العال محافظ القاهرة، 3 منافذ جديدة لمعارض أهلا رمضان، من بينها منفذين جديدين بمنطقتى أثر النبى، وميدان الباشا بحى مصر القديمة، ومعرضا بحى البساتين بجوار شركة الكهرباء.





يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة، خصوصا بالأحياء الأكثر احتياجا.

وأكد محافظ القاهرة، أن العاصمة انتهت حتى الآن من إقامة أكثر من 80 منفذا ثابتا ومتحركا ضمن خطتها لاقامة أكثر من 100 منفذا جديدا بجميع الأنحاء، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق.

وتضم المنافذ التى تقيمها محافظة القاهرة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق.

كما أكد محافظ القاهرة، أن إقامة هذه المنافذ تأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى أن منافذ "أهلا رمضان" التى أقامتها محافظة القاهرة، تشهد تزايد الإقبال عليها من قبل المواطنين، لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق بنسبة تصل لـ30%.

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تشن حملات مكثفة بجميع مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مع التشديد على الإلتزام بوضع قوائم أسعار السلع فى أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة.

رافق المحافظ فى جولته المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية والدكتور اللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين وعدد من قيادات المحافظة.