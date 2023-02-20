لقطات من استقبال الرئيس السيسى لنظيره الأوزبكستانى (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - نشر المستشار أحمد فهمى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الاثنين، فيديو للحظة استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس أوزبكستان بمطار القاهرة.





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