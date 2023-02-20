محافظ أسوان: الثقافة والفن يمثلان أحد أهم جسور التواصل والتقارب بين الشعوب

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أن الثقافة والفن يمثلان أحد أهم جسور التواصل والتقارب بين الشعوب، بالإضافة إلى إعطاء الفرصة للتعرف على ثقافات وفنون وتراث الدول المختلفة.





جاء ذلك خلال تكريم المحافظ اليوم الإثنين لرؤساء وممثلى وفود عشر دول أجنبية للفنون الشعبية تقديراً لمشاركتهم الفعالة فى نجاح مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون الذى يقام فى الفترة من 16 إلى 22 فبراير الحالى ضمن فعاليات الاحتفال بتعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان. والتقى المحافظ - وفقا لبيان - بوفود الفرق الفنية المشاركة بأزيائهم الفلكلورية الخاصة بهم وهى وفود "فلسطين، والسودان، وسريلانكا، واليونان، وبولندا، والمكسيك، ورومانيا، وأندونيسيا، وكوريا الجنوبية، وسلوفاكيا"، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ، ورئيس المهرجان أحمد الشافعى، ونجوى أحمد مدير عام فرع ثقافة أسوان. وأعرب المحافظ عن أمله فى أن يكون ممثلو الوفود سفراء لدى شعوبهم عما تتمتع به أسوان من سحر وجمال الطبيعة، بجانب المعابد الأثرية والمعالم السياحية "بالإضافة إلى طقسها المشمس. وفى ختام اللقاء تبادل محافظ أسوان ووفود فرق الفنون الشعبية الدروع والتقاط الصور التذكارية.

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