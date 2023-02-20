حجازي: التعليم الفني قاطرة التقدم الاقتصادي في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 فبراير 2023 05:34 مساءً - قال الدكتور رضا حجاوي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التعليم الفني يعد قاطرة التقدم الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن هناك اهتماما كبير بهذه المنظومة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأضاف الوزير خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي، «إيدتوك إجيبت 2023»، "أننا نسعى إلى تغيير النظرة إلى التعليم الفني في مصر"، لافتا إلى أن الأعوام المقبلة شهدت حصول نسبة كبيرة من الطلاب في مرحلة الإعدادية على مجموع كبير إلا وفضلوا الالتحاق بمدارس التعليم الفني وهو ما يعكس مدى الاهتمام بجودة التعليم الفني وأهميته الفترات المقبلة.

وأشار الوزير، إلى أن الملتقى بمثابة منصة مهمة للحوار حول تحديات منظومة التعليم الفني، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تحسين وجودة التعليم الفني من خلال العديد من المعايير والآليات والقوانين.

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى الوزارة تعمل على تقديم مدارس نموذجية فنية تهتم بالتخصصات التكنولوجيا المتسارعة، لافتا إلى أنه الوزارة تستهدف تأهيل الطلاب إلى سوق العمل وتلبية احتياجات سوق العمل.

وأكد حجازي، أن الملتقى فرصة جيدة لتقديم الخدمة للقائمين على المنظومة من خلال حلول وتوصيات قادرة على مواجهة التحديات التي تواجه منظومة التعليم الفني في مصر.