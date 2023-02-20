شحاتة :إمكانيات ”القوى العاملة”في خدمة سياسات ربط مخرجات التعليم بإحتياجات سوق العمل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 فبراير 2023 05:34 مساءً - أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن وزارة القوى العاملة حريصة كل الحرص على التفاعل والتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الإجتماعيين في الداخل والخارج ،من أجل تنفيذ الرؤي والأهدف المشتركة التي تخدم التنمية المستدامة،،موضحاً أن "الوزارة" لديها العديد من المبادرات والمشاريع المشتركة مع الشركاء الإجتماعيين في الداخل والخارج،و التي تهدف من خلالها إلى الاستمرار في تعزيز علاقات العمل ،وضخ عِمالة مُدربة لسوق العمل الداخلي والخارجي،واشاد الوزير بالمنصة التفاعلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،مرحبا بالتعاون لتقديم خدمات التأهيل المهني والتدريب الوظيفي ،مشيرا أن هذه المنصة سوف يستفيد منها سوق العمل من خلال دورها في عرض البيانات الخاصة بإحتياجات الشباب لسوق العمل،ورصد ملامح ذلك "السوق"..

جاء ذلك خلال كلمة للوزير شحاتة أثناء حضوره مساء اليوم الاثنين، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون خاص ببرنامج " التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف " بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ومكتب وزارة الخارجية للتنمية للمملكة المتحدة والكومنولث ومكتب منظمة العمل الدولية، والذي يهدف إلى دعم المسار المهني للطلاب من أجل ربط أفضل بسوق العمل،وذلك بحضور د. محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى،و السفير جاريث بايلى سفير المملكة المتحدة بمصر،والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ،وايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،حيث يأتي ذلك البروتوكول في ظل ما تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من دور أساسي وجوهري في بناء ودعم اقتصاد المعرفة وربط الخريجين بسوق العمل من خلال رؤية شاملة منبثقة من رؤية مصر 2030..

وقال الوزير إن وزارة القوى العاملة تضع كافة إمكانياتها خاصة في مجال التدريب من أجل التشغيل،تحت أمر أطراف هذا البروتوكول،لدعم المسار المهني للطلاب وتعزيز مهاراتهم،خاصة وأن هذا البروتوكل ،وما يحتوية من بنود تتوافق بشكل مباشر مع توجهات وأهدف وخطط وزارة القوى العاملة المتجهة نحو ربط مناهج التعليم الفني بإحتياجات سوق العمل،وخطتها التدريبية التي تنفذها من خلال أكثر من 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية ،والتي تعمل كذراع من أذرع المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،وكذلك مبادرة "مهنتك مستقبلك،