رئيس القابضة للمياه ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتفقدا مركز تدريب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 فبراير 2023 05:34 مساءً - تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والسيدة ليزلى ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، مركز تدريب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والذى تم تطويره وتحديثه، وتجهيز قاعات ومعامل التدريب بأحدث الادوات والتجهيزات التدريبية الحديثة.

والتقت السيدة ليزلى ريد، مديرة البعثة، مع المتدربين ومناقشتهم عن آرائهم ومدى الاستفادة من الدورات التى يقدمها مركز التدريب، معربة عن سعادتها بما يقدمه المركز للمتدربين خصوصا الدورات التدريبية لذوى الهمم من الصم والبكم.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، التعاون الدائم والمستمر مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام ٢٠٠٤ تزامنا مع إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والمساهمة في حدوث طفرة كبيرة فى المجالات الفنية والاستثمارات بما يتفق مع الأهداف الإستراتيجية للشركة القابضة.

وقال المهندس محمد صلاح عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أن الشركة تولى اهتماما كبيرا بذوى الهمم حيث خصصت دورات تدريبية تناسب قدراتهم، كما جهزت مراكز خدمة العملاء بمنحدرات مخصصة لذوى الهمم، ووفرت مقدم خدمة عملاء مدرب على لغة الإشارة لتسهيل تقديم الخدمة لهم.

واضاف أن التعاون ممتد على مدار ١٤ عام مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمحافظة سوهاج، مشيرا أن تعداد المحافظة يصل إلى ٥,٦ مليون نسمة، موزعين فى ١١ مدينة و٢٧٠ قرية، ويتم انتاج نحو ٨٧٨ ألف متر مكعب يوم من مياه الشرب، لتصل تغطية خدمة المياه ١٠٠% على مستوى المحافظة، وفيما يتعلق بخدمة الصرف الصحى يستفيد منها أكثر من ١,٦ مليون مواطن سوهاجى.

استعرض جون هندرسون، مدير مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA'S، أن أهم الانجازات التى تحققت والتحديات القائمة أمام البرنامج والجارى تنفيذه فى خمس شركات تخدم أكثر من ٢١ مليون نسمة، باجمالى ٣,٣ مليون وصلة مياه، فى مجالات إدارة الأصول، جودة الخدمات، الفاعلية، واستعادة التكاليف، للتحول الرقمى، إدارة المياه الغير محاسب عليها.

واستمع الوفد، لعروض تقديمة عن تطور أداء الشركة، فى مجالات التحول الرقمى وإدارة المياه غير محاسب عليها، وتقسيم الشبكات لمناطق معزولة DMA - DMZ لمراقبة والتحكم فى شبكات مياه الشرب، وخطط مأمونية مياه الشرب والصرف الصحى بداية من المصدر حتى وصولها للمستقبل.

جاء ذلك بحضور عدد من رؤساء شركات المياه وأعضاء بعثة وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة.