وزيرة الهجرة تهنئ ”سلمى صقر” معاون الوزيرة لحصولها على الماجيستير في العلاقات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 فبراير 2023 05:34 مساءً - هنأت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الأستاذة سلمى عبد الناصر صقر، معاون وزيرة الهجرة للعلاقات الدولية وشئون المصريين بالخارج؛ لحصولها على درجة الماجستير في الشؤون الدولية (MGA) من كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة (PPAD) بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC).

وأشادت السفيرة سها جندي، بحرص "سلمى" على خدمة استراتيجية العمل في الوزارة، والتركيز على جانب بحثي مهم، حيث ركزت في رسالتها على قضايا الأمن الإقليمي والدولي بما في ذلك: العلاقة بين الهجرة والتنمية.

وأضافت وزيرة الهجرة: "فخورة بالشباب وتفوقهم ونحرص على دعم فريق العمل في الوزارة للتميز واكتساب المزيد من المعارف التي تمكننا من إدارة ملفاتنا بناء على أحدث النظريات المعرفية والأسس العلمية، مؤكدة أن المعرفة طريقنا الوحيد لمجابهة كافة المتغيرات المرتبطة بقضايا الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة بجانب الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الأَوْلى بالرعاية".

بدأت "سلمى صقر" عملها، معاونا لوزيرة الهجرة للعلاقات الدولية في أكتوبر 2021، بعد تخرجها من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، الدفعة الثالثة؛ لتعمل على العديد من ملفات التعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج والفعاليات المختلفة التي عقدتها الوزارة.

وشاركت "سلمى" في تنظيم منتدى شباب العالم في نسخه بأعوام 2018 و2019، 2021، بجانب المشاركة في تنظيم عدد من المؤتمرات الوطنية للشباب ونماذج المحاكاة سواء للدولة المصرية أو الأمم المتحدة أو الاتحاد من أجل المتوسط.

حصلت "سلمى صقر"، معاون وزيرة الهجرة على ليسانس اللغات الأوربية وآدابها والترجمة الفورية، قسم اللغة الإنجليزية، كلية الدراسات الإنسانية، جامعة الأزهر بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، بعد حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2010/ 2011.