توقيع اتفاقية لإطلاق برنامج التعليم العالى للإرشاد المهنى من أجل التوظيف

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور د. رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حسن شحاتة وزير القوى العاملة، والسفير جاريث بايلى السفير البريطانى فى القاهرة، وإيريك أوشسلين مدير منظمة العمل الدولية، ولفيف من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، ورجال الأعمال، وممثلى الجهات المعنية، وعدد من الإعلاميين، ومجموعة من طلاب الجامعات المصرية، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

وقدم وزير التعليم العالى عرضا حول استراتيجية الوزارة فى ملف دعم المسار المهنى، مشيرا إلى أن الوزارة تنتهج المدخل الإقليمى لفهم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومفاهيم التنمية الشاملة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى، وربطها بالتعليم العالى ومفاهيم الجيل الرابع من الجامعات، بما يسهم فى دعم دور الوزارة لخدمة قضايا التنمية فى المجتمع، وتحقيق الترابط والتعاون بين تلك الجامعات وأسواق العمل من خلال الابتكار وريادة الأعمال.

وأعلن الدكتور أيمن عاشور عن اعتزام الوزارة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، وهى: التكامل، التخصصات المتداخلة، الاتصال، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، والريادة والإبداع، مؤكدا أن الرؤية ترتكز على تحقيق الدور الفاعل لوزارة التعليم العالى فى دعم التنمية بمختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، والبيئية، تحقيقا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مضيفا أن هذه الرؤية تستهدف إيجاد جيل رابع من الجامعات.

وأشار عاشور إلى مفهوم الرؤية الشاملة للتعليم بين المسار الأكاديمى المهنى، مؤكدا أهمية التكامل بينهما، وذلك من خلال البرامج والشهادات الأكاديمية، بالإضافة إلى وضع برامج فى الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المهارات المهنية.

ولفت وزير التعليم العالى إلى إنشاء الوزارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛ بهدف دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية، والعمل على تطويرها، موضحا أن الوزارة بصدد إنشاء صندوق مواز لدعم المسار المهنى والتأهيل لسوق العمل، بهدف تقديم الدعم والرعاية لمراكز دعم المسار المهنى التى تم تأسيسها بالجامعات المصرية، مؤكدا أهمية وضع البنية الأساسية اللازمة لتشغيل تلك المراكز، وعلى رأسها منصة إدارة الخدمات المهنية (CSM)، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تشمل إنشاء منصات تفاعلية بسبع جامعات حكومية تغطى سبعة محافظات مصرية، بحيث تديرها منصة مركزية بالوزارة لإدارة منظومة الخدمات المهنية بتلك المراكز.

وأشار الوزير إلى مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى بالجامعات، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والجامعة الأمريكية بالقاهرة، مشيرا إلى أن تلك المراكز تعد نموذجا متكاملا لتوجيه الطلاب والخريجين من خلال تنمية مهارات ريادة الأعمال، مضيفا أنها تعد همزة وصل فعالة للربط بين التعليم والتدريب والبحث الأكاديمى من جهة، والصناعة والخدمات ورجال الأعمال من جهة أخرى، فضلا عن إتاحة الفرصة لشباب الجامعات للتواصل مع قطاع الأعمال.

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أهمية الشراكة مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، من أجل تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل لإيجاد وظائف المستقبل، موجها الشكر لوزير التعليم العالى على الدعوة لحضور توقيع هذا البروتوكول، مشيرا لأهمية تضافر جهود كافة الوزارات والشراكة فيما بينهم لإنجاح المشروع، وانعكاس ذلك على تطوير التعليم، والتعليم الفنى وتغيير رؤية المجتمع له باعتباره ركيزة أساسية لتأهيل وفتح المجال أمام الطلاب بأسواق العمل المحلية والدولية.

وأكد الوزير استعداد الوزارة القوى العاملة لتوفير كل إمكانيات الوزارة لإنجاح البروتوكول والمساهمة فى تنمية قدرات الطلاب من خلال الشراكة مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأشار السفير جاريث بايلى السفير البريطانى فى مصر إلى إن توظيف الشباب يمثل تحديا كبيرا تواجهه العديد من البلدان حول العالم، معربا عن سعادته لإطلاق مشروع التعليم العالى للإرشاد المهنى من أجل التوظيف فى مصر، لافتا إلى أن المشروع سيساعد على تنمية مهارات وقدرات الشباب المصرى؛ للحصول على فرص عمل أفضل، والمساعدة فى دعم النمو الاقتصادى الشامل فى جميع أنحاء البلاد، والذى يعد أحد الأهداف التى أعلنتها الحكومة المصرية.

وأشاد مدير منظمة العمل الدولية بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة التعليم العالى، موجها الشكر لفريق عمل الشراكة بين الوزارة والمنظمة بقيادة د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، على حسن الإعداد والتنظيم للحدث، مؤكدا أهمية تعزيز هذه الشراكة بما يسهم فى تحقيق رؤية الوزارة للتنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن بروتوكول التعاون بين الوزارة والمنظمة يعد خطوة أولى فى توفير فرص العمل لتوظيف الخريجين من خلال التدريب على المهارات، والتوجيه المهنى، وتطوير منصات الخدمات المهنية والوظيفية.

ولفت إيريك أوشسلين إلى أهمية مشروع التوجيه المهنى وقابلية التوظيف التابع لمنظمة العمل الدولية بالتعاون مع الوزارة فى توفير التدريب اللازم لأكثر من 2000 شاب، وإيجاد أكثر من 1000 وظيفة لائقة بحلول نهاية العام، من خلال التمويل الذى توفره الجهة المانحة وهى برنامج المعونة البريطانية (UKAid)، بالشراكة مع مؤسسة iCareer ومؤسسة الألفى وAdvance HE، مضيفا أن البروتوكول يتضمن عدة آليات للمساهمة فى توفير فرص العمل للشباب المصرى من خلال تزويده بالمهارات اللازمة لمواكبة احتياجات سوق العمل محليا، وعالميا.

وأكد مدير المنظمة دور الشباب المصرى فى النهوض بالاقتصاد المصرى، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية باعتبارهم مورد عظيم لبناء مستقبل بلادهم، مشيرا إلى أن أحد أهم التحديات فى مصر هو مشكلة البطالة، مضيفا أن هناك قرابة مليون خريج جديد سنويا على استعداد لدخول سوق العمل، لافتا إلى حرص المنظمة على توفير فرص عمل لائقة للشباب، وبناء قدراتهم، وتحقيق التواصل بينهم وبين أصحاب العمل.

وأشار د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل إلى أن الهدف من اتفاقية التعاون هو توفير بيئة معاصرة حديثة لسوق العمل من شأنها ربط مخرجات التعليم العالى بمؤهلات الخريجين، والاحتياج الفعلى لرجال الصناعة فى مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والدولية، موضحا أن البرنامج يهدف إلى تعزيز ربط الطلاب بسوق العمل من خلال العديد من الأنشطة، منها: برامج متنوعة لتدريب الطلاب، وتأهيلهم لسوق العمل مع ضمان تعيين بعض الطلاب المتميزين فى البرنامج، وبرامج لإعداد الكوادر من القيادات الجامعية ومديرى مراكز التوظيف بالجامعات المصرية من خلال برامج مكثفة تشمل زيارات محلية ودولية للمؤسسات المرموقة التى تهتم بالربط بسوق العمل محليا ودوليا، مضيفا أن هذا البرنامج الذى يتم تنفيذه من خلال الشريك الاستراتيجى منظمة العمل الدولية والممولة من وكالة المملكة المتحدة البريطانية للمعونة والتنمية الدولية قد استعانت بخبرات من مؤسسات قادرة على تغطية الدور الفنى لها كمؤسسة الألفى للتدريب والتطوير، وشركة أى كارير لخدمات التعليم عن بعد لتنفيذ مبادرات البرنامج.

وأعرب أكرم مروان، الشريك المؤسس والمدير الإدارى لشركة iCareer عن سعادته بالمشاركة فى هذا البرنامج المتميز عبر المنصة الخاصة بالشركة حيث بدأت iCareer فى إتاحة منصتها للتدريب CSM على مهارات التوظيف منذ 5 أعوام، وهو ما يتيح للطلاب والمتدربين المهارات الخاصة بسوق العمل، وكيفية التواصل مع الشركات، مشيرا إلى أن شركته بدأت المشاركة بالمشروع منذ عدة أشهر، ونجحت خلال تلك الفترة فى الوصول إلى أكثر من 20 ألف طالب فى أكبر 7 جامعات حكومية.

وأشارت نيرمين أبو جازية المدير التنفيذى لمؤسسة الألفى للتنمية البشرية وأحد منفذى البرنامج إلى مساهمة المؤسسة فى تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال دعمهم بالمهارات المطلوبة لأسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية فضلا عن دعمهم بمهارات اللغة الإنجليزية، مضيفة أن البرنامج أثبت نجاحا كبيرا بعدد من الدول، لافتة إلى أن البرنامج سيقوم بتقديم مهارات توعوية لطلاب المدارس المصرية؛ لمساعدتهم فى اختيار مجال الدراسة الجامعية فى المستقبل.

شهد الفعاليات لفيف من قيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، د. حلمى الغر أمين مجلسى الجامعات الخاصة والأهلية والقائم بعمل أمين مجلس فروع الجامعات الأجنبية، د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، د. مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، د. عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، د. محمد الشرقاوى مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، أ السيد عطا رئيس قطاع التعليم، أ أحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة، أ محمد محمود أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، د. عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، د. كريم همام مدير معهد إعداد القادة.