مبادرة لتعزيز الشراكات بين 500 جمعية ومؤسسة أهلية فى 9 محافظات

جدة - نرمين السيد - أطلقت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان "مبادرة الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية" وهى المبادرة التى تم إشهارها بوزارة التضامن الاجتماعى بهدف تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين 500 جمعية ومؤسسة أهلية مشهرة.





وتوزعت الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المشاركة فى المبادرة فى 9 محافظات وهى: "القاهرة، الغربية، البحيرة، الأسكندرية، بنى سويف، سوهاج، الأقصر، قنا وأسوان. وتستهدف المبادرة بناء الشراكات وتبادل الخبرات بين الجمعيات العضو بالائتلاف من أجل تحديث حياة المواطنين وضمان تمتعهم بحقوقهم المكفولة فى المواثيق والإتفاقيات الدولية والدستور المصرى.

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