وزير البترول: لدينا العديد من الفرص الاستثمارية بأنشطة البحث والاستكشاف

جدة - نرمين السيد - أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، استمرار الوزارة فى استراتيجيتها لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبى فى الأنشطة البترولية المختلفة، مشيرا إلى أن قطاع البترول مازال لديه العديد من الفرص الاستثمارية فى أنشطة البحث والاستكشاف والتكرير والبتروكيماويات، بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمى وخفض الانبعاثات.





جاء ذلك فى تصريح اليوم الإثنين، خلال لقائه مع سفيرة أيرلندا بالقاهرة نولا أوبرين، لبحث سبل دعم التعاون بين البلدين فى مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة وسبل جذب استثمارات الشركات الأيرلندية إلى مصر. من جانبها، أشادت السفيرة الأيرلندية بنجاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى إيجبس 2023، وأضافت أن بلادها تتطلع إلى تعزيز التعاون مع مصر فى مجال الغاز الطبيعى والتحول الطاقى وخفض الانبعاثات الكربونية.

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