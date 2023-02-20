وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفنزويلى

جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية فنزويلا الجديد إيفان جيل بينتو، اليوم الاثنين.





وحرص سامح شكرى فى بداية الاتصال على توجيه التهنئة لنظيره على توليه مهام منصبه الجديد.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين ناقشا عددًا من ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين، وأعربا عن تطلعهما إلى دفعها التعاون بين البلدين قدما فى شتى المجالات.

كما ناقش الجانبان التعاون القائم بين البلدين فى المحافل والمنظمات الدولية، وسبل تعزيز الدعم المتبادل فيما بينهما فى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بأن الوزيرين اتفقا على مواصلة وتيرة التنسيق وتكثيف المشاورات بين كبار المسئولين فى البلدين خلال المرحلة المقبلة.