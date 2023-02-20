وحرص سامح شكرى فى بداية الاتصال على توجيه التهنئة لنظيره على توليه مهام منصبه الجديد.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين ناقشا عددًا من ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين، وأعربا عن تطلعهما إلى دفعها التعاون بين البلدين قدما فى شتى المجالات.
كما ناقش الجانبان التعاون القائم بين البلدين فى المحافل والمنظمات الدولية، وسبل تعزيز الدعم المتبادل فيما بينهما فى القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بأن الوزيرين اتفقا على مواصلة وتيرة التنسيق وتكثيف المشاورات بين كبار المسئولين فى البلدين خلال المرحلة المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفنزويلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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