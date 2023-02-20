اليوم العالمى للعدالة الاجتماعية.. جهود مستمرة للتحالف الوطنى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويقدم التحالف ملحمة إنسانية خدمية بالقرى الأشد احتياجا، وانطلق التحالف فى 13 مارس 2022، ويضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانا خدميا وتنمويا، كما يضم 30 اتحاد نوعيا و27 اتحادا إقليميا. وأطلق التحالف مبادرات لدعم الفئات الأكثر استحقاقا بالمحافظات، وشملت المبادرات الدعم النقدى والغذائى ومستلزمات الدراسة. وأطلق التحالف القوافل مثل «ستر وعافية» و«قطار الخير»، التى استهدف 37.4 مليون مواطن من الأكثر احتياجا، كما وفر مئات فرص العمل فى مشروعات كثيفة العمالة. كما وفر التحالف للمزارعين محاصيل استراتيجية ضمن مبادرة «ازرع»، ودعم صغار الفلاحين بسلالات ماشية محسنة.

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