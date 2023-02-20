وزير التعليم يكرم أوائل الدبلومات الفنية لعام 2022.. غدا

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تكريم أوائل الدبلومات الفنية بمختلف نوعياتها للعام الدراسى 2022، غدا الثلاثاء، على هامش فعاليات اليوم الثانى من الدورة الثانية للمعرض والمنتدى الدولى للتعليم الفنى والتكنولوجى والتعليم المزدوج والتدريب المهنى Edu Tech Egypt 2023.





جاء التصريح أثناء مشاركته فى فعاليات المنتدى الدولى الذى يقام خلال يومى 20 و21 فبراير الجارى، تحت شعار "ارسم مستقبلك". ويأتى المنتدى، فى إطار تعزيز أوجه التعاون المستمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات الدولية الداعمة، لتطوير التعليم الفنى، والتى من أهمها: المؤسسة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ"، وبنك الائتمان الألمانى لإعادة التنمية "KW"، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، والاتحاد الأوروبى "EU"، ووحدة الدعم بالسفارة الإيطالية بالقاهرة، مما أسفر عن تحقيق الكثير من الإنجازات والممارسات المستحدثة فى التعليم الفنى بمصر.

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