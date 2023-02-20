تسليم 224 باكية لتجار الخردة بسوق التونسى الجديد بالبساتين (صور)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين، والقضاء على الأسواق العشوائية ونقل الباعة إلى أسواق حضارية تتوافر بها جميع الخدمات.

وأكد خالد عبدالعال، أن إقامة سوق الخردة وهو أحد التوسعات التى تمت بسوق التونسى الجديد، يأتى فى إطار تنفيذ خطة الدولة فى التوسع فى الأسواق الحضارية، مشيرا إلى أنه تم تخصيصه للباعة الذين تم نقلهم من سوق التونسى القديم.

وأجرى محافظ القاهرة، جولة تفقدية بأنحاء سوق التونسى، التقى فيها بتجار السوق للتأكد من توافر الخدمات، مشيرا إلى أنه روعى فى اختيار موقع سوق التونسى الجديد قربه من موقع السوق القديم حرصا على البعد الاجتماعى لقاطنيه، ولا يبعد إلا كيلو متر تقريبا عن الموقع القديم، كما أن السوق يتوسط الأوتوستراد وشارع الجزائر وشارع بين المدابغ، وتم ربط السوق بمدخل من الأوتوستراد ومخرج من الدائرى والأوتوستراد مما يوفر سهولة اتصاله بكافة مناطق القاهرة.

وأشار المحافظ، إلى أن السوق مراقب بالكامل بالكاميرات ومحاط بسور خارجى لتأمينه وبه 7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات و يضم نقطة شرطة ونقطة إطفاء وغرف كهرباء وجراجات ومحولات كهربائية ومزود بأجهزة الحماية المدنية والأمن الصناعى ويوجد به عدد من المبانى الإدارية لخدمة السوق.

وسوق التونسى الجديد يضم حاليا 677 محلا وباكية ويتكون من 5 مبانى ومقام على مساحة 33.5 ألف م2 وتحيط به شوارع خارجية بمساحة 40 ألف م2 وتقدر تكلفة إنشائه بنحو 320 مليون جنيه ليستقبل الباعة الذين كانوا متواجدين بـ5 أسواق عشوائية أسفل كوبرى التونسى، وتمارس به أنشطة بيع السيراميك، والموبيليا، والأدوات الصحية، والخردة، ومواد البناء.

يذكر أن السوق القديم الذى تم إزالته كان يقع على مساحة تصل ل 2000م2 تبدأ من كوبرى التونسى حتى خلف مجزر البساتين الآلى وداخل مقابر التونسى، وبها مئات العشش من البوص والأخشاب والأقمشة بصورة عشوائية كانت تنذر بوقوع كارثة فى أى وقت فى حال نشوب حريق بالمنطقة نظرا لتلاصق العشش ووجود مواد سريعة الاشتعال وقامت الدولة بإزالته حرصا على حياة المواطنين وممتلكاتهم.

رافق المحافظ، فى جولته جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.