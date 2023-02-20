وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية يختتمان جولتهم بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 فبراير 2023 04:28 مساءً - اختتم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولتهم الميدانية الموسعة بالمحافظة ، بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز ومدينة الشهداء، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة للمشروع القومى العملاق ، بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد الوزير للتخطيط ، الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والسياسات العامة ، مسئولي الهيئة الهندسية ، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

وتفقدا وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية عدداً من مشروعات المبادرة بكفر عشما والتى يبلغ عدد سكانها (13188 ألف نسمة ) وتقع على مساحة ( 2355 فدان )، ويتم تنفيذ (20) مشروع تنموي وخدمي بها في مختلف القطاعات بنسبة تنفيذ 99%.

وبدأت الجولة بتفقد الوزير والمحافظ مجمع الخدمات الحكومية بكفر عشما والذى تم إنشاؤه على مساحة 1467 متر مربع بنسبة تنفيذ 100% ويضم مقرات (مركز تكنولوجي، وسجل مدنى وشهر عقاري ، والتموين والبريد والوحدة المحلية ، والمجلس المحلى ، التضامن الاجتماعي) .

ومن جانبه قال وزير التنمية المحلية أن المشروع القومي للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) والتي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصري ، والتى تعد أحد أهم المبادرات الرئاسية التي تشهدها الدولة المصرية الحديثة والتي ستساهم بشكل كبير في تغيير مستوى الحياة لقاطني القرى الأكثر احتياجاً من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية بهدف بناء الإنسان المصري.

وأشار اللواء هشام آمنة الي حرص الدولة لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات المستهدفة ضمن المرحلة الاولي للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في جميع المحافظات لدخول المشروعات الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها ، مشيراً الي ان مشروع قومي فريد يخدم أكثر من ٦٠ مليون مواطن مصري في قري الريف .

وأشار محافظ المنوفية إلى أن إجمالى عدد المشروعات المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزى أشمون والشهداء بلغت (1333) مشروع خدمى وتنموى بنسبة تنفيذ 80% بإجمالي مستهدف (81) قرية ريفية بواقع (27) قرية بمركز الشهداء و(54) قرية بمركز أشمون.

وأوضح المحافظ أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تشمل تنفيذ (879 ) مشروع بأشمون بنسبة تنفيذ 77% و(454) مشروع بالشهداء بنسبة تنفيذ 85%، مؤكداً أن هناك تنسيق كامل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمنطقة المركزية فيما يخص تنفيذ المبادرة ، لافتاً أن هناك زيارات ميدانية تتم على أرض الواقع وبصفة دورية لمختلف مواقع العمل بمشروعات المبادرة بقرى المركزين لمتابعة الموقف التنفيذى وتقديم الدعم اللوجستى للإنتهاء منها وفق المخطط الزمنى.

كما تفقدا الوزير والمحافظ وحدة طب الأسرة بكفر عشما بنسبة تنفيذ (98%) والمقامة على مساحة 580متر ، عبارة عن أرضى ودورين، وكذا تفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بنسبة تنفيذ 100% ، بهدف توفير الرعاية الصحية والنهوض والإرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لقاطنى الريف المصرى وبناء الإنسان المصرى.

وتضمنت الجولة ، تفقد الوزير والمحافظ تنفيذ أعمال الإحلال الجزئي والصيانة وإنشاء جناح جديد بمدرسة الشهيدين جمال جاب الله ووليد عيد معوض ت أ ) بكفر عشما بنسبة تنفيذ 100% ، وتم تصميم المدرسة وفق نموذج موحد علي مستوي الجمهورية من حيث التصميمات الخارجية والداخلية ، وكان في إستقبالهم طلاب المدرسة بالأناشيد والأغاني الوطنية ، وأكد المحافظ على أن قطاع التعليم بالمحافظة حظى بإهتمام كبير ضمن مشروعات حياة كريمة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة التعليمية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس وإتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها علي الإبداع والإبتكار.

هذا وقام الوزير والمحافظ بإفتتاح ممشى الشهداء الجديد عقب الإنتهاء من تطويره بمدينة الشهداء بتكلفة (9 مليون جنيه) ، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر العام وإنشاء وتوفير متنزهات ومساحات خضراء كمتنفس حضاري وجمالي للمواطنين، وعرض المحافظ تفاصيل الممشى والذى تم تنفيذه وفق أحدث التصميمات وبطول 900 متر بطريق النصر ، وتم إنشائه على مرحلتين ويتضمن برجولات مزودة بفوانيس ديكوريه وكاميرات مراقبة ونجيله طبيعي وأعمدة ديكوريه حديثة ومقاعد استراحات للمواطنين ، كما يشمل سوق حضاري وحديقة الطفل وموقف سيارات نموذجي ، بالإضافة إلى إنشاء شارع مصر بسعة (42) محل تجارى مزود بأسقف معلقة وكشافات إنارة لتوفير فرص عمل للشباب.

وأشاد وزير التنمية المحلية بحجم أعمال تجهيزات ممشى الشهداء والذى يتميز بالشكل الحضارى والجمالى ، ويعد بمثابة نقلة حضارية ومتنفساً جمالياً لأهالي وزائري المدينة، مؤكداً ان الوزارة تتبنى خطة استراتيجية محددة لإنشاء وإقامة حدائق عامة ومتنزهات ومساحات خضراء مزودة بكافة الخدمات كمتنفساً جمالياً للمواطنين.

هذا وأكد محافظ المنوفية على أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل وفق خطط عمل متكاملة ومدروسة في شتى القطاعات الخدمية حتى يشعر المواطن المنوفى بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع.