القوى العاملة: إمكانياتنا فى خدمة سياسات ربط مخرجات التعليم بسوق العمل

جدة - نرمين السيد - أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة أن وزارة القوى العاملة حريصة كل الحرص على التفاعل والتعاون والتنسيق مع كل الشركاء الاجتماعيين فى الداخل والخارج، من أجل تنفيذ الرؤى والأهدف المشتركة التى تخدم التنمية المستدامة.





وأوضح أن الوزارة لديها العديد من المبادرات والمشاريع المشتركة مع الشركاء الإجتماعيين فى الداخل والخارج، والتى تهدف من خلالها إلى الاستمرار فى تعزيز علاقات العمل، وضخ عمالة مدربة لسوق العمل الداخلى والخارجى.

وأشاد الوزير بالمنصة التفاعلية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مرحبا بالتعاون لتقديم خدمات التأهيل المهنى والتدريب الوظيفى، مشيرا إلى أن هذه المنصة سيستفيد منها سوق العمل من خلال دورها فى عرض البيانات الخاصة باحتياجات الشباب لسوق العمل، ورصد ملامح ذلك "السوق".

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جاء ذلك خلال كلمة للوزير شحاتة خلال حضوره مساء اليوم الاثنين، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون خاص ببرنامج "التعليم العالى للإرشاد المهنى من أجل التوظيف" بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية ومكتب وزارة الخارجية للتنمية للمملكة المتحدة والكومنولث ومكتب منظمة العمل الدولية، والذى يهدف إلى دعم المسار المهنى للطلاب من أجل ربط أفضل بسوق العمل، وذلك بحضور الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والسفير جاريث بايلى سفير المملكة المتحدة بمصر، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ويأتى ذلك البروتوكول فى ظل ما تقوم به وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من دور أساسى وجوهرى فى بناء ودعم اقتصاد المعرفة وربط الخريجين بسوق العمل من خلال رؤية شاملة منبثقة من رؤية مصر 2030.

وقال الوزير إن وزارة القوى العاملة تضع كل إمكانياتها خاصة فى مجال التدريب من أجل التشغيل، تحت أمر أطراف هذا البروتوكول، لدعم المسار المهنى للطلاب وتعزيز مهاراتهم، خاصة وأن هذا البروتوكل، وما يحتوية من بنود تتوافق بشكل مباشر مع توجهات وأهدف وخطط وزارة القوى العاملة المتجهة نحو ربط مناهج التعليم الفنى باحتياجات سوق العمل، وخطتها التدريبية التى تنفذها من خلال أكثر من 75 مركزا تدريبا ثابتا ومتنقلا على مستوى الجمهورية، والتى تعمل كذراع من أذرع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك مبادرة "مهنتك مستقبلك".