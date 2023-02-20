هيئة الدواء توقع بروتوكولا مع «صيدلة جامعة سيناء»

جدة - نرمين السيد - وقعت الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون التطوير الفنى وتنمية القدرات، بروتوكول تعاون مع الدكتور هشام على سالم، عميد كلية الصيدلة بجامعة سيناء (فرع العريش).





ويهدف البروتوكول إلى تنمية مهارات صيادلة المستقبل، وإكسابهم المهارات الأساسية اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى، والعمل على تطوير مسارهم المهنى. يأتى توقيع البروتوكول فى إطار جهود هيئة الدواء المصرية المستمرة، وتهدف إلى تنمية وتطوير الصناعات الدوائية؛ للارتقاء بالمستوى المهنى والأكاديمى لجميع الصيادلة فى شتى مجالات التصنيع الدوائى، وإعداد كوادر مدربة على أعلى مستوى وتأهيلهم لسوق العمل.

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