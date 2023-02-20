التحالف الوطنى.. «ستر وعافية» تصل محطتها 20 فى قرية المعصرة بالمنيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتخدم القافلة، جميع الفئات خاصةً الأسر الأولى بالرعاية. شملت القافلة المدرسة الحقلية، لدعم المزارع لتحسين محصول القمح ضمن مبادرة «ازرع». وكشف الأهالى عن نتائج المبادرة على محصول القمح، وكيف زادت الإنتاجية، ووفرت لهم التقاوى. كما وقعت القافلة الكشف على الماشية وقدمت العلاج اللازمة للطب البيطرى. ووجه الأهالى الشكر للرئيس السيسى والتحالف الوطنى على دعمهم اللامحدود. وشملت القافلة العيادة الطبية، ووفرت الكشف والعلاج مجانًا. كما شملت القطاع الترفيهى، ونظم فعاليات كثيرة لأهالى القرى.

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