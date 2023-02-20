مدبولي يشدد على تكثيف العمل بتطوير حدائق الفسطاط: سيحدث نقلة حضارية بالمنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 فبراير 2023 03:31 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير العمراني بالمحافظات.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تذليل كافة التحديات بهدف استكمال مشروعات التطوير العمراني، التي تسهم في تغيير الوجه الحضاري للمدن المصرية، وتوفير مستوى معيشة لائق لمختلف المواطنين، وكذا ايجاد العديد من الفرص الاستثمارية التي تزيد معدلات التشغيل، بما يخدم أهداف التنمية بمفهومها الشامل.

من جانبه تناول المهندس خالد صديق سير العمل في مشروع تطوير منطقة "حدائق الفسطاط"، مستعرضاً معدلات التنفيذ لمكونات هذا المشروع الحضاري المميز، والذي يشمل تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، وتنفيذ المناطق الثقافية، والاستثمارية التي تضم مجموعة محال تجارية متنوعة ومطاعم، والترفيهية التي توفر تجربة ممتعة للزوار، وكذا الحدائق التراثية، والعديد من المظاهر الجمالية والتثقيفية ومنها منطقة الوادي والتلال، ومنطقة النهر، ومنطقة الحفائر، فضلاً عن أعمال التشجير والزراعات والإنارة التي تضفي رونقاً خاصاً للمنطقة عقب التطوير.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تكثيف العمل لسرعة الإنتهاء من الأعمال بـ "حدائق الفسطاط"، مؤكداً أنه يُتابع الموقف التنفيذي دورياً، ولن يسمح بأي تقصير، نظراً لأهمية هذا المشروع في إحداث نقلة حضارية بالمنطقة، تتواكب مع مايتم تطوير بالمشروعات المجاورة في سور مجرى العيون، وتطوير بحيرة عين الصيرة، وغيرهما.

كما تطرق رئيس "صندوق التنمية الحضرية" إلى موقف تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تناول موقف توصيل مختلف المرافق لمباني المشروع، وكذا الموقف التنفيذي للوحدات.