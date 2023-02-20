وزارة النقل تصدر بيانا بشأن قيام أحد الاشخاص بإلقاء الحجاره علي القطار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 فبراير 2023 03:30 مساءً - أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً بشأن قيام أحد الاشخاص بإلقاء الحجاره علي القطار رقم 876 اكسبريس ( شربين / قلين / طنطا ) أمس الاحد الموافق 19/2/2023 أثناء مسير القطارات ما بين محطتي بيلا و إبشان مما أدي إلي إصابة قائد القطار السيد/ خالد الخطيب بالوجه حيث تم نقله إلي مستشفي بيلا لتلقي العلاج اللازم وتم سحب جرار القطار إلي الورشة وتم ضم جرار الامداد واستئنف القطار رحلته

وأشار بيان الوزارة إلي حاله الاستياء الشديدة بين العاملين بهيئة السكة الحديد من جراء تكرار هذه الظاهره الخطيرة علي هذا الخط التي تعرض حياة قائدي القطارات والركاب للخطر وكذلك الحاق الاضرار بالقطارات التي يتم بعد ذلك اصلاحها من ميزانية الدولة .

وأوضح البيان انه تم القبض علي مرتكب الواقعه المشار اليها بمعرفة الشرطة وتحويله إلي النيابة العامة وأن الوزارة ستتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الافعال السلبية التي تعرض حياة سائقي القطارات والركاب للخطر وتتسبب في إتلاف أملاك عامة.

كما أكدت وزارة النقل في بيانها انه علي الرغم من الحملات الاعلامية المتكررة التي اطلقتها الوزارة عبر وسائل الاعلام للتحذير من خطورة مثل هذه السلوكيات السلبية والمناشدات المستمرة للسادة المواطنين بضرورة المشاركة في التوعية من خطورة هذه السلوكيات التي تسبب اضرار جسيمة للمواطنين والقطارات ومع تكرار تلك الحوادث علي نفس الخط فان وزارة النقل تدرس ايقاف القطارات بصفه مؤقته علي هذا الخط (شربين / قلين / طنطا) في حال عدم توقف هذه الظاهرة الخطيرة حفاظاً علي أرواح السائقين والركاب والممتلكات العامة

جدير بالذكر إنه سبق وتم إصابة سائق القطار / خالد الخطيب أثناء قيادته للقطار رقم ٥٠٠ ( شربين / طنطا ) القادم من شربين إلى كفر الشيخ بتاريخ 27/10/2022 نتيجة إلقاء حجارة على الجرار ما بين محطتى بسنديلة وبلقاس أدى إلى إصابته بجرح بالعين اليسرا ودخول زجاج شباك الجرار بعينه ، وذلك قبل محطة بلقاس بحوالى ٢كم وأصر على استكمال قيادة الجرار بالقطار حتى دخول المحطة ، وتم نقله إلى مستشفى رمد المنصورة