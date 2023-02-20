وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية يتفقدان أعمال تطوير ميدان الإسعاف بمدخل طريق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 فبراير 2023 03:30 مساءً - تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ميدان الإسعاف بمدخل طريق شبين الكوم - طملاى ، والذى يعد من أكبر ميادين المحافظة التي تم تطويرها ورفع كفاءتها بهدف توسعة الطريق وإحداث سيولة مرورية باعتباره مدخل حيوي وهام وإضفاء مظهر حضاري للعاصمة ، جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد الوزير للتخطيط ، الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والسياسات العامة ، رئيس حي غرب شبين الكوم .

وأكد وزير التنمية المحلية على أن الوزارة تحرص على إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الميادين العامة ، وخاصة الميادين ذات الطابع التاريخي والنسق الحضارى بالمحافظات لإعادة الوجه الحضارى وتحسين الصورة البصرية وتحقيق القيم الجمالية فى البيئة العمرانية على مستوى المدن والمراكز والقرى المصرية.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الحالي 2022 / 2023 تبلغ تكلفتها حوالي 495 مليون جنيه والتى تتضمن مشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير عدد كبير من الشوارع الرئيسية والفرعية في مراكز ومدن المحافظة المختلفة وصيانة بعض الكبارى بما يساهم في تسهيل حركة سير المواطنين والسيارات وتخفيف الاختناقات المرورية وتحقيق السيولة لحركة سير السيارات و إضفاء المظهر الجمالى والحضارى عن أعمال التطوير والصيانة وكذا مشروعات تحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية .

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة إستمرار المتابعة لتلك المشروعات وتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات في التوقيتات المحددة للمساهمة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطني محافظة المنوفية .

حيث أوضح محافظ المنوفية أن الميدان مقام علي مساحة ( 3) آلاف متر مربع بتكلفة بلغت ( 5 ) مليون جنيه، وتم رفع كفاءة ميدان الإسعاف من خلال زراعة أشجار النخيل والزينة وتزويد الميدان بشبكة ري حديثة إلكترونية لري المساحات الخضراء وأعمدة الإنارة الديكورية ومقاعد للمواطنين ، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالميدان ورصفها ضمن أعمال التطوير .

وأكد المحافظ حرصه على تطوير ورفع كفاءة الميادين العامة بكافة مراكز ومدن المحافظة حيث تم إعداد تصميمات حديثة لتطوير ورفع كفاءة عدد (13) ميدان من خلال الموارد الذاتية للمحافظة والمشاركة المجتمعية للحفاظ على القيمة الجمالية ولإعادة الميادين إلى رونقها وذلك بالتوازي مع المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة .