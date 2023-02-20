المصرى للدراسات لـ«إكسترا نيوز»: حياة كريمة نموذج لتحقيق العدالة الاجتماعية

جدة - نرمين السيد - قالت نسرين الشرقاوى الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن اليوم هو اليوم العالمى للعدالة الاجتماعية، الذى أقرته واعتمدته الأمم المتحدة بعام 2007، ويقصد بالعدالة الاجتماعية تقليل الفجوة بين الفئات المختلفة متضمنة عدم التمييز والاضطهاد والتهميش القائم على الجنس أو النوع أو الطبقة الاجتماعية أو المجتمع نفسه ريف وحضر.





وأضافت الشرقاوى على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مبادرة "حياة كريمة" تعد حلم الجمهورية الجديدة، إذ أن مشروع حياة كريمة يستهدف بالأساس توفير الحياة الكريمة لكل الأفراد وتقليل الفجوة بين الريف والحضر. ولفتت الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، إلى أن المشروعات السابقة لمبادرة حياة كريمة بالسنوات الماضية كانت تقتصر على القاهرة الكبرى والحضر دون القرى والنجوع، إذ ظلت القرى والريف المصرى بصورة عامة مهمش ويعانى من نقص كبير بالخدمات. وأشادت الشرقاوى، بالتطوير الذى قامت به مبادرة حياة كريمة بالريف المصرى، إضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بكل الطبقات وبكل المحافظات دون إنتقاء مناطق دون أخرى، فضلا عن إقامة البنية التحتية وتوفير خدمات هامة كالصرف الصحى وتوفير مياه الشرب النظيفة، والمجمعات الخدمية وتوفير الأنترنت والسكن الكريم.

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