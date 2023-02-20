وزير الدولة للإنتاج الحربى يتفقد الجناحين الإماراتى والسعودى بمعرض IDEX 202

جدة - نرمين السيد - زار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى الجناح الإماراتى بمعرض الدفاع الدولى IDEX 2023 والمقام بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجارى تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة أبو ظبى والقائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.





وأشاد الوزير محمد صلاح بما اطلع عليه من معروضات بالجناح والتى تعكس مدى التطور الذى وصلت إليه الصناعات العسكرية الإماراتية ومدى مواكبتها للتطورات المتسارعة بقطاع الدفاع والأمن، كما أشاد بالتنظيم المتميز للمعرض والذى يعكس مكانة دولة الإمارات كإحدى دول العالم الأكثر تأثيرا فى مجال الصناعات الدفاعية.

وشدد على أن وزارة الإنتاج الحربى تحرص دوما على المشاركة فى معرض (IDEX) نظرا لكونه من أهم المعارض فى مجال الصناعات العسكرية كما يساهم فى توسيع آفاق التعاون المشترك، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين والتكامل بين الجانبين فى مختلف المجالات.



وأكد ممثلو الجناح الإماراتى أن دولة الإمارات استطاعت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة بناء منظومة متطورة للصناعات الدفاعية الوطنية كجزء لا يتجزأ من الجهود لخلق فرص واعدة تسهم فى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، لافتين إلى أن نسخة هذا العام من المعرض تؤكد مكانة أبوظبى كمركز عالمى ريادى وتجسد قدرتها على استضافة أحد أهم المعارض الدفاعية على مستوى العالم والذى ساهم منذ انطلاقه قبل نحو 30 عاما فى تطوير القدرات والصناعات الوطنية الإماراتية عبر توفيره منصة للاستفادة من الخبرات العالمية وأفضل التجارب الناجحة التى تعرضها الشركات العالمية.

وفى سياق متصل، تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربى الجناح السعودى بالمعرض، مشيدا خلال زيارته للجناح بالمعروضات العسكرية التى تشارك بها الشركات والمؤسسات السعودية والتى يتم إنتاجها وفقا لأحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية، كما أشاد بالتطور النوعى الكبير الذى تشهده العلاقة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة فى عدة قطاعات رئيسية، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التى تربط بين مصر والسعودية.



وأكد ممثلو الجناح السعودى أن الشركات السعودية تشارك فى المعرض بأحدث المنتجات والمعدات التى وصل إليها القطاع فى المملكة، وأشاروا إلى تطلعهم للاستفادة من معرض IDEX 2023 للمساهمة فى توطيد علاقات المملكة العربية السعودية مع شركائها الحاليين والمحتملين فى قطاع الصناعات الدفاعية ودعم المستثمرين وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة فيه.

وقال المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة السيد محمد عيد بكر إن الوزير حرص خلال زيارته لجناحى الإمارات والسعودية على استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوافرة بالشركات والوحدات التابعة، كما حرص على توجيه الدعوة لمشاركة الشركات الإماراتية والسعودية بمعرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2023 المزمع إقامته فى مصر بنهاية العام الجارى.