«المعادى العسكرى» يستضيف خبيرا عالميا فى اضطرابات كهرباء المخ وعلاج الصرع

جدة - نرمين السيد - يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، الدكتور أحمد عبد المعطى، (أمريكى الجنسية) خبير اضطرابات كهرباء المخ وعلاج الصرع بجامعة ميسورى الأمريكية، فى الفترة من 11 حتى 18 مارس المقبل.





وتستقبل اللجان التحضيرية حاليا، الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير خلال جميع أيام الأسبوع. مستشفى المعادى العسكرى

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