مدبولى يوجه بتكثيف العمل بمشروع «حدائق الفسطاط»: نقلة حضارية

وشدد رئيس الوزراء، على حرص الحكومة على تذليل التحديات بهدف استكمال مشروعات التطوير العمرانى، التى تسهم فى تغيير الوجه الحضارى للمدن المصرية، وتوفير مستوى معيشة لائق لمختلف المواطنين، وإيجاد العديد من الفرص الاستثمارية التى تزيد معدلات التشغيل، بما يخدم أهداف التنمية بمفهومها الشامل.
من ناحيته، تناول المهندس خالد صديق، سير العمل فى مشروع تطوير منطقة "حدائق الفسطاط"، مستعرضا معدلات التنفيذ لمكونات هذا المشروع الحضارى المميز، الذى يشمل تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، وتنفيذ المناطق الثقافية، والاستثمارية التى تضم مجموعة محال تجارية متنوعة ومطاعم، والترفيهية التى توفر تجربة ممتعة للزوار، وكذا الحدائق التراثية، والعديد من المظاهر الجمالية والتثقيفية ومنها منطقة الوادى والتلال، ومنطقة النهر، ومنطقة الحفائر، فضلا عن أعمال التشجير والزراعات والإنارة التى تضفى رونقا خاصا للمنطقة عقب التطوير.
وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة تكثيف العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال بـ"حدائق الفسطاط"، لافتا إلى أنه يتابع الموقف التنفيذى دوريا، ولن يسمح بأى تقصير، نظرا لأهمية هذا المشروع فى إحداث نقلة حضارية بالمنطقة، تتواكب مع مايتم تطوير بالمشروعات المجاورة فى سور مجرى العيون، وتطوير بحيرة عين الصيرة، وغيرهما.
وتطرق رئيس صندوق التنمية الحضرية، إلى موقف تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتناول موقف توصيل مختلف المرافق لمبانى المشروع، وكذا الموقف التنفيذى للوحدات.
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