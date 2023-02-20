وزير الزراعة يستعرض جهود تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل أمام «الشيوخ»

جدة - نرمين السيد - استعرض السيد القصير، وزير الزراعة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول المجلس، ‏ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة وأعضاء ‏المجلس، جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.





وقال وزير الزراعة إنه جرى وضع مجموعة من المحاور والسياسات لتنفيذها لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، تمثلت فيما يتعلق بالتوسع الأفقى فى الأراضى الجديدة باعتبارها من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتى وتقليل الفجوة، واستهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3،5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة.

وأضاف الوزير، أن من أهم المحاور أيضا مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان.

وتابع أن الدولة تنفذ هذه المشروعات رغم أنها تتكلف المليارات فى كل مشروع، إضافة إلى الجهود والبحوث والدراسات متعددة الجوانب، ويسير العمل فى هذه المشروعات بأقصى معدلات الإنجاز تحقيقا للأهداف المنشودة فى وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنويا بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة.

وأورد أنه فيما يتعلق بالتوسع الرأسى، لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة وحدتى الأرض والمياه، سعت الوزارة إلى تكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التى استهدفت تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائى ومتحملة للتغيرات المناخية، فعلى سبيل المثال بالنسبة لمحصول القمح، جرى استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة تصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 أردب، بالإضافة إلى ما يجرى أيضا بالنسبة لمحاصيل الأرز والذرة والقطن وفول الصويا وغيرها، لدرجة أصبحت إنتاجية وحدة الفدان من المحاصيل الزراعية فى مرتبة عالية ومتقدمة بالقياس مع الإنتاجية العالمية لوحدة المساحة.

وأشار إلى أنه جرى وضع خطة لزيادة الاعتماد على التقاوى المعتمدة بشكل كبير خلال العامين الماضيين، لتلبية الطلب المتزايد على التقاوى المحسنة للشركات الوطنية والمستثمرين خاصة فى مناطق مشروعات الاستصلاح.

وأردف أنه كان من نتيجة ذلك زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة لمحصول القمح من 35% فى السنوات الماضية؛ ليرتفع ولأول مرة إلى 70% خلال الموسم الحالى (2022 / 2023) ومستهدف أن يتم تغطية كامل المساحة المنزرعة بالقمح بداية من الموسم المقبل، مع وجود نسبة 25% احتياطى لتغطية الطلب الخارجى، باعتبار أن هناك طلبا من بعض الدول على الاصناف المصرية لجودتها وزيادة معدلات انتاجيتها.

واستكمل أنه جرى إعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الاستراتيجية، وتستهدف تحديد الأصناف التى تناسب ظروف ومناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية، كما يتم تحديث الخريطة بصورة مستمرة فى إطار أى مستجدات مع تخطيط التوسع فيها بالنسبة لكافة المحاصيل الاستراتيجية.

وواصل أنه جرى التوسع فى الحقول الإرشادية والحملات القومية، تدعيما لمف الإرشاد الزراعى والتعاون مع المراكز البحثية خارج الوزاراة لتدعيم ذلك، فعلى سبيل المثال ولأول مرة استهدفنا وصول عدد الحقول الإرشادية لمحصول القمح إلى حوالى 7000 حقل إرشادى خلال الموسم الحالى مع السعى لكى يكون هناك حقلا إرشاديا لكل زمام جمعية، خاصة وأن النتائج السابقة أظهرت تحقيق معدلات إنتاجية عالية.