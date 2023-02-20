وزير التنمية المحلية و محافظ المنوفية يسلمان كراسي كهربائية لذوي الهمم ومساعدات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 فبراير 2023 02:25 مساءً - في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتواصل الدائم مع ذوي الهمم والحالات لانسانية ، سلم اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم ( 45) كرسي كهربائي ومتحرك لذوي الهمم مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية ، كما قاما بتسليم مساعدات مالية وعينية تضمنت (مواد غذائية ولحوم وبطاطين) لعدد (50) حالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة لتخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم ، جاء ذلك خلال لقائهم الموسع بعدد من الحالات الإنسانية والأولي بالرعاية ، بحضور الاستاذ محمد موسي نائب المحافظ ، والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد الوزير للتخطيط والدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والسياسات العامة واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، ومديري مديريات التموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والصحة بالمحافظة .

و أعرب وزير التنمية المحلية عن سعادته بتواجده وسط أهالي محافظة المنوفية ، مشيداً بجهود المحافظ وحرصه علي التواصل الدائم والمباشر مع جموع المواطنين لتلبية مطالبهم وتقديم يد العون لهم مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم وفقاً لأهداف الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية .

وقــال محافظ المنوفية أنه منذ تولية حقيبة المحافظة أولى إهتماماً كبيراً بملف الحالات الإنسانية وذوي الهمم ، وإطلاق سلسلة لقاءات " رد الجميل " من خلال تنظيم العديد من اللقاءات الدورية بحضور الجهات المعنية لبحث شكاوي المواطنين ووضع الحلول الفورية لهم ، وكذا تقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة ولا سيما الحالات التي تحتاج الي تدخلات طبية عاجلة ، فضلاً عن عقد لقاء يومي بالمواطنين للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم وفقاً للوائح والقوانين المنظمة حفاظاً علي حقوقهم .

كما تفقدا الوزير والمحافظ سيارات القوافل الطبية والتى تضم تخصصات " الباطنة – الأطفال- الأسنان " وغيرها من التخصصات الطبية ، كما تضم القافلة التطعيم ضد فيروس كورونا والكشف المبكر لعلاج ضعف وفقدان السمع والأمراض المزمنة وغيرها من المبادرات الصحية لإجراء الفحوصات اللازمة للمواطنين وتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية، هذا وقد أشاد وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية بتنظيم تلك القوافل وجودة الخدمات الطبية المقدمة والتى تستهدف توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم ، فضلاً عن تنمية المجتمع وتحسين مستوى المعيشة بما يحقق التنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن جملة المساعدات النقدية التي تم تقديمها خلال الفترة من 2019 حتي الآن بلغت ما يزيد عن (36) مليون بالتعاون مع رجال الاعمال ومنظمات المجتمع المدني ، بالإضافة الي توزيع ما يزيد عن (850) كرسي كهربائي ومتحرك لذوي الهمم ، (76) دراجة بخارية وتروسيكل للفئات الأشد إحتياجاً ، فيما تم توزيع (9) الآف و(370) مساعدة عينية شملت (بطاطين + ألحفة + كراتين مواد غذائية + لحوم ) للحالات الأكثر إحتياجاً ليصبح جملة المستفيدين ما يزيد عن (7) الآف أسرة من أبناء المحافظة .

وفي نهاية اللقاء ، أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بتلك اللمسة الإنسانية من محافظ المنوفية وتشريف وزير التنمية المحلية وحرصهم واهتمامهم على الاستماع إلى مطالبهم ورفع جزء من المعاناة عن كاهلهم