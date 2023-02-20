وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية يفتتحان معارض ” أهلاً رمضان ” بشبين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 فبراير 2023 02:25 مساءً - افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، " معارض أهلاً رمضان" بمدينة شبين الكوم ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية والأساسية وتلبية احتياجات المواطنين ومحاربة جشع التجار وغلاء الأسعار وذلك وسط إقبال كثيف من المواطنين ، وذلك ضمن سلسلة المعارض التي أقامتها المحافظة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتوفير كافة السلع الغذائية والاحتياجات الضرورية بأسعار مخفضة وجودة عالية أمام المواطنين، جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد الوزير للتخطيط والدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسى والسياسات العامة ، المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة ، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، رئيس حي غرب شبين الكوم .

و أشاد وزير التنمية المحلية بجودة المنتجات المعروضة داخل المعارض وسعرها المناسب عن مثيلاتها بالسوق المحلي وتوافر جميع السلع الغذائية من اللحوم والخضروات والفاكهة ، ووجه اللواء هشام آمنة القائمين على المعارض بحسن استقبال المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم مع الالتزام بالإعلان عن الأسعار بكافة أجنحة المعارض حفاظا على حقوق المواطنين ومنعهم من الإستغلال.

و أكد وزير التنمية المحلية على أهمية مواصلة الجهود واستمرار التنسيق والتعاون الكامل مع مختلف الجهات المعنية لتشديد الرقابة الصارمة على الأسواق والمحلات وسلاسل السوبر ماركت لإحكام السيطرة على الأسعار ومنع حجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأكد محافظ المنوفية على أنه تم الانتهاء من تجهيز (124) منفذ ثابت تشمل ( 22 ) معرض " أهلا رمضان " بالمراكز والمدن و (102 ) منافذ ثابتة بشتي قري ومراكز المحافظة تزامنا مع حلول شهر رمضان المعظم، بالإضافة إلى سيارات متنقلة تجوب أرجاء المحافظة لتلبية كافة احتياجات ومتطلبات المواطنين من السلع وإتاحتها بصفة مستمرة بهدف محاربة جشع التجار وغلاء الأسعار .

وأوضح المحافظ أن المحافظة حرصت على تقديم الدعم اللوجيستي والتسهيلات اللازمة أمام العارضين والتجار المشاركين وإعفائهم من أية أعباء إيجاريه أو مالية ، وذلك لبيع وعرض منتجاتهم بأسعار مخفضة أمام المواطنين ، لافتا إلى أنه يتم شن حملات يومية لمتابعة تسعيرة السلع بكافة المنافذ والمعارض والأسواق .

هذا وتفقدا الوزير والمحافظ معارض أهلا رمضان والمقامة أمام المسجد العباسي وعمر أفندي بنطاق حى غرب شبين الكوم ، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن تلك المعارض تأتي في إطار جهود الدولة المكثفة فى التوسع فى إقامة المنافذ والشوادر بمختلف أنحاء محافظات الجمهورية لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم ولاسيما بالمناطق والأحياء الشعبية ذات الكثافات السكانية العالية والقرى الأكثر احتياجاً وذلك فى ظل موجة ارتفاع الأسعار العالمية والظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع .