وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية يشهدان إصطفاف المعدات الجديدة لدعم منظومة المخلفات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 فبراير 2023 01:27 مساءً - شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اصطفاف المعدات والسيارات الجديدة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وذلك بمقر أرض الاصطفاف بحى شرق شبين الكوم ، بحضور الأستاذ محمد موسي نائب المحافظ

والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد الوزير للتخطيط والدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والسياسات العامة

، واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة.

ومن جانبه أشار وزير التنمية المحلية أنه تم تدعيم منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة المنوفية ب (25) معدة جديدة بتكلفة إجمالية (64) مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم ملف المخلفات الصلبة وتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات بالمحافظات بما يساهم فى إعادة الشكل الجمالى والحضارى وتحسين مستوى النظافة .

و أوضح محافظ المنوفية أن المعدات الجديدة ضمت عدد (13) سيارة رش وشفط مجهزة بسعة 4متر مكعب ، (5) سيارة قلاب حمولة 10 طن ، و(7) سيارات قلاب حمولة 20 طن ، وجارى توريد 2 سيارة برج كهرباء ، مضيفا أنه تم إنشاء وحدة التدخل السريع بالمحافظة خلال عام 2020 تضم (15) معدة ، كوحدة مركزية للدفع الفوري بمعداتها لرفع تراكمات المخلفات البلدية بمراكز المحافظة ، بالإضافة إلى رفع مخلفات الهدم والبناء بالشوارع الرئيسية والفرعية .

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه جاري إعداد تصور لإنشاء " وحدة خاصة لسيارات الرش والشفط " وإعداد هيكل إداري تابع لها علي غرار " وحدة التدخل السريع " حتي تكون علي أتم استعداد للتعامل الفوري مع موجة الطقس السيىء و شفط تجمعات مياه الأمطار بالأماكن الأكثر تجمعاً لبؤر المياه لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين .

كما أكد المحافظ حرصه على إدماج القطاع الخاص والجمعيات الأهلية فى إدارة المخلفات البلدية ، حيث تم توقيع عقد تقديم وتلقي خدمات الجمع المنزلى والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء شرق وغرب مدينة شبين الكوم وذلك من خلال " شركة العهد الجديد للخدمات البيئية " بهدف جمع ونقل المخلفات البلدية من المنبع بالمناطق السكنية والتجارية ومخلفات الأسواق والتجمعات الصناعية والمبانى الحكومية ، وقد أحدثت التجربة نجاحا ملموسا في إحداث نقلة نوعية بقطاع النظافة بشوارع العاصمة وسيتم تعميمه في كافة مراكز ومدن المحافظة لإضفاء مظهراً حضارياً وجمالياً لإعادة المنوفية لسابق عهدها .