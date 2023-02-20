الزراعة: الإفراج عن 115 ألف طن أعلاف بقيمة 59 مليون دولار خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، الإفراج عن 115 ألف طن أعلاف "ذرة وفول صويا" بقيمة 59 مليون دولار، وذلك خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجارى، بالتنسيق مع البنك المركزى.





وقال وزير الزراعة فى بيان اليوم الاثنين إن ذلك يأتى فى إطار متابعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية. وأضاف القصير أن الإفراج شمل 81 ألف طن من الذرة بحوالى 29 مليون دولار، و34 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 26 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالى 4 ملايين دولار؛ ليصل إجمالى ما تم الإفراج عنه - خلال الفترة من 16 أكتوبر الماضى وحتى 16 فبراير الجارى - 2.610 مليون طن منها 1.831 مليون طن ذرة، و779 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالى مبلغ 1.309 مليار دولار.

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